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Posted 19 ноября, 05:46

Published 19 ноября, 05:46

Modified 19 ноября, 05:48

Updated 19 ноября, 05:48

Власти отказались от идеи выпуска единой карты жителя Тюменской области

Власти отказались от идеи выпуска единой карты жителя Тюменской области

19 ноября 2024, 05:46
Фото: 1MI.
Правительство Тюменской области отказалось от реализации проекта по выпуску единой карты жителя региона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале органов власти региона.
«Признать утратившим силу постановление правительства Тюменской области об утверждении положения об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт „Единая карта жителя Тюменской области“, а также распоряжения о технических требованиях к ней», — указано в документе.

Отметим, что идею создания единой кары жителя Тюменской области власти озвучили еще в 2020 году. По планам, она должна была объединить банковскую карту, проездной, электронную подпись. Выдачу таких карт в регионе планировали начать с 2022 году. Сообщалось, что получить карту сможет любой житель, выпуск будет бесплатным. Однако запуск проекта так и не состоялся.

По какие причине власти решили отказаться от данной идеи, информации нет.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют ввести абонементы для пользования услугами платных парковок. Соответствующий проект документа уже подготовлен и находится на рассмотрении в ГУС Тюменской области.

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