Власти отказались от идеи выпуска единой карты жителя Тюменской области

Отметим, что идею создания единой кары жителя Тюменской области власти озвучили еще в 2020 году. По планам, она должна была объединить банковскую карту, проездной, электронную подпись. Выдачу таких карт в регионе планировали начать с 2022 году. Сообщалось, что получить карту сможет любой житель, выпуск будет бесплатным. Однако запуск проекта так и не состоялся.