Власти отказались от идеи выпуска единой карты жителя Тюменской области

Posted 19 ноября, 05:46
Published 19 ноября, 05:46
Modified 19 ноября, 05:48
Updated 19 ноября, 05:48
«Признать утратившим силу постановление правительства Тюменской области об утверждении положения об организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию электронных карт „Единая карта жителя Тюменской области“, а также распоряжения о технических требованиях к ней», — указано в документе.
Отметим, что идею создания единой кары жителя Тюменской области власти озвучили еще в 2020 году. По планам, она должна была объединить банковскую карту, проездной, электронную подпись. Выдачу таких карт в регионе планировали начать с 2022 году. Сообщалось, что получить карту сможет любой житель, выпуск будет бесплатным. Однако запуск проекта так и не состоялся.
По какие причине власти решили отказаться от данной идеи, информации нет.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени планируют ввести абонементы для пользования услугами платных парковок. Соответствующий проект документа уже подготовлен и находится на рассмотрении в ГУС Тюменской области.