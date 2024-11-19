В Тюмени потеплеет 19 ноября до +4

Облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки в виде снега преимущественно в Уватском районе, ветер 7-12 м/с и гололедицу на дорогах прогнозируют во вторник, 19 ноября, метеорологи на юге Тюменской области. Днем термометры покажут +3…-2, ночью до -3, при прояснении до -8.

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