В Тюмени потеплеет 19 ноября до +4

Posted 19 ноября, 01:07
Published 19 ноября, 01:07
Modified 19 ноября, 01:07
Updated 19 ноября, 01:07
В Тюмени 19 ноября ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и термометры покажут +2…+4, ночью температура воздуха составит +1…0. Ветер будет дуть со скоростью 4,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:28 закат в 16:17, продолжительность дня 7 часов 49 минут.
В Тобольске 19 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Среднесуточная температура воздуха составит +1…+2. Скорость ветра составит 4,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23, закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 37 минут.
В Ишиме 19 ноября ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В дневные и утренние часы температура воздуха составит -1…0, ночью термометры покажут -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:07 закат в 16:07, продолжительность дня 8 часов 0 минут.