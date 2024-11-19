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Posted 19 ноября, 01:07

Published 19 ноября, 01:07

Modified 19 ноября, 01:07

Updated 19 ноября, 01:07

В Тюмени потеплеет 19 ноября до +4

В Тюмени потеплеет 19 ноября до +4

19 ноября 2024, 01:07
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки в виде снега преимущественно в Уватском районе, ветер 7-12 м/с и гололедицу на дорогах прогнозируют во вторник, 19 ноября, метеорологи на юге Тюменской области. Днем термометры покажут +3…-2, ночью до -3, при прояснении до -8.

В Тюмени 19 ноября ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В утренние и термометры покажут +2…+4, ночью температура воздуха составит +1…0. Ветер будет дуть со скоростью 4,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:28 закат в 16:17, продолжительность дня 7 часов 49 минут.

В Тюменской области температура воздуха поднялась на 15 градусов выше нормы
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В Тобольске 19 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков. Среднесуточная температура воздуха составит +1…+2. Скорость ветра составит 4,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:23, закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 37 минут.

В Ишиме 19 ноября ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. В дневные и утренние часы температура воздуха составит -1…0, ночью термометры покажут -3…-2. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:07 закат в 16:07, продолжительность дня 8 часов 0 минут.

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