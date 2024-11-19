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Posted 19 ноября, 04:29

Published 19 ноября, 04:29

Modified 19 ноября, 04:31

Updated 19 ноября, 04:31

Водители тюменских автобусов смогут арендовать жилье за 4,5 тыс. рублей

Водителям тюменских автобусов выдадут квартиры

19 ноября 2024, 04:29
Фото: 1MI.

Водители тюменских автобусов смогут арендовать жилье за 4,5 тыс. рублей

Сюжет
Жилье
Водителей городского общественного транспорта включили в перечень получателей муниципального жилья.

Как пояснили в администрации Тюмени, на муниципальное жилье по сниженной ставке смогут претендовать сотрудники, не имеющие собственно недвижимости. К примеру, квартиру площадью 38 квадратных метров, можно будет снимать за 4,5 тысячи рублей при стандартной цене 15 тысяч.

Правда, по льготной цене снимать квартиру они смогут только на период трудовых отношений. Для предоставления муниципального жилья в аренду необходимо подать заявление департамент имущественных отношений города. В настоящее время, по данным мэрии, принято уже 4 заявки.

Напомним, данная льгота введена в октябре с целью привлечения на работу в ТПАТП № 1 сотрудников из-за возникшего дефицита кадров. Тогда же была поднята заработная плата водителей городских автобусов до 85 тысяч рублей, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в настоящее время ТПАТП № 1 не хватает порядка 180 водителей для работы на 89 городских автобусных маршрутах. За период с сентября 2024 года вакансиями водителей заинтересовались лишь 18 человек.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Водители#Новости тюмени#Жилье#Льготы#Аренда жилья
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