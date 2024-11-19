Водителям тюменских автобусов выдадут квартиры

Как пояснили в администрации Тюмени, на муниципальное жилье по сниженной ставке смогут претендовать сотрудники, не имеющие собственно недвижимости. К примеру, квартиру площадью 38 квадратных метров, можно будет снимать за 4,5 тысячи рублей при стандартной цене 15 тысяч.