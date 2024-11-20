Тюменцам рассказали о военных сборах старшеклассников

Posted 20 ноября, 11:29
Published 20 ноября, 11:29
Modified 20 ноября, 11:31
Updated 20 ноября, 11:31
Школьники, обучающиеся в старших классах тюменских школ должны выезжать на пятидневные военные сборы. Ученикам дадут базовые знания тактической, огневой, строевой подготовки, общевойсковых уставов.
По информации портала 72.ru со ссылкой на департамент образования, военные сборы проводятся в рамках внеурочной деятельности, которая является обязательной частью образовательных программ.
В департаменте подчеркивают, что данные занятия обязательны, их посетят все старшеклассники. Отказ невозможен.
Сроки проведения учебных сборов в 2024-2025 учебном году утверждены Распоряжением Губернатора Тюменской области от 28.03.2024 № 16-р.
Ранее по этому делу был осужден мобилизованный житель областной столицы Александр. Его отправили на три года в исправительную колонию, несмотря на то, что он сотрудничал со следствием и возместил нанесенный ущерб на сумму 882 тысячи рублей.