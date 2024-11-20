nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 11:29

Published 20 ноября, 11:29

Modified 20 ноября, 11:31

Updated 20 ноября, 11:31

Тюменцам рассказали о военных сборах старшеклассников

Тюменцам рассказали о военных сборах старшеклассников

20 ноября 2024, 11:29
Фото: 1MI.
Сюжет
Военные сборы
Жителям Тюменской области рассказали о военных сборах старшеклассников, утвержденных распоряжением губернатора Тюменской области Александром Моором.

Школьники, обучающиеся в старших классах тюменских школ должны выезжать на пятидневные военные сборы. Ученикам дадут базовые знания тактической, огневой, строевой подготовки, общевойсковых уставов.

По информации портала 72.ru со ссылкой на департамент образования, военные сборы проводятся в рамках внеурочной деятельности, которая является обязательной частью образовательных программ.

В департаменте подчеркивают, что данные занятия обязательны, их посетят все старшеклассники. Отказ невозможен.

Сроки проведения учебных сборов в 2024-2025 учебном году утверждены Распоряжением Губернатора Тюменской области от 28.03.2024 № 16-р.

Курсант ТВВИКУ украл гуманитарную помощь для СВО. Ему помогали родители
Узнать подробнее

Ранее по этому делу был осужден мобилизованный житель областной столицы Александр. Его отправили на три года в исправительную колонию, несмотря на то, что он сотрудничал со следствием и возместил нанесенный ущерб на сумму 882 тысячи рублей.

Читайте также:
В Тюмени появится сквер российско-белорусской дружбыЭтап Кубка России по лыжным гонкам перенесли из Тюмени в Хакасию — почему?Тюменский контрактник погиб на СВО в бою за железнодорожную станцию в ДНР
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Школьники#Новости тюмени#Обучение#Департамент образования#Военные сборы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика