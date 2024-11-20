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Posted 20 ноября, 11:14

Published 20 ноября, 11:14

Modified 20 ноября, 11:16

Updated 20 ноября, 11:16

Тюменский контрактник погиб на СВО в бою за железнодорожную станцию в ДНР

Тюменский контрактник погиб на СВО в бою за железнодорожную станцию в ДНР

20 ноября 2024, 11:14
Фото: 1MI.
В Нижнетавдинском районе попрощаются с участником специальной военной операции. Сергей Дерюгин погиб на фронте при исполнении боевого задания.

Сергей Дерюгин родился 22 июля 1973 года в деревне Александровка Нижнетавдинского района. Он учился в Нижнетавдинской средней школе. После поступил в Нижнетавдинское училище. Работал на мегаферме деревни Киндер.

Фото: Администрация Березовского сельского поселения

В августе этого года он подписал контракт с Министерством обороны России. Боец спецоперации погиб 13 октября в ходе выполнения специальных боевых задач при освобождении железнодорожной станции Цукурино Донецкой Народной республики. Мужчине был 51 год.

Участника СВО похоронят в селе Нижняя Тавда 21 ноября, об этом сообщили в администрации Березовского сельского поселения.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в ДНР погиб боец из Тобольска.

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