Тюменский контрактник погиб на СВО в бою за железнодорожную станцию в ДНР

Posted 20 ноября, 11:14
Published 20 ноября, 11:14
Modified 20 ноября, 11:16
Updated 20 ноября, 11:16
Сергей Дерюгин родился 22 июля 1973 года в деревне Александровка Нижнетавдинского района. Он учился в Нижнетавдинской средней школе. После поступил в Нижнетавдинское училище. Работал на мегаферме деревни Киндер.
В августе этого года он подписал контракт с Министерством обороны России. Боец спецоперации погиб 13 октября в ходе выполнения специальных боевых задач при освобождении железнодорожной станции Цукурино Донецкой Народной республики. Мужчине был 51 год.
Участника СВО похоронят в селе Нижняя Тавда 21 ноября, об этом сообщили в администрации Березовского сельского поселения.