В Тюмени подорожают фрукты к Новому году

Posted 20 ноября, 03:39
Published 20 ноября, 03:39
Modified 20 ноября, 03:41
Updated 20 ноября, 03:41
Некоторые несезонные фрукты подорожают на 5-9%. До конца года яблоки могут подорожать до 7%, груши — до 9%, а виноград — до 10%.
Мандарины уже выросли в цене этой осенью, поэтому очередное повышение их стоимости пока не ожидается. Бананы так же останутся примерно на том же уровне до конца года.
Кроме того, к январским праздникам подорожают некоторые овощи, мясо, молочная продукция, икра и рыба. Всё это связано с курсом доллара и ростом издержек, сообщили эксперты.
Ранее мы сообщили, что вскоре после Нового года вырастут цены на обслуживание и ремонт китайских автомобилей. Причина — подорожание запчастей.