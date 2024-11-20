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Posted 20 ноября, 03:39

Published 20 ноября, 03:39

Modified 20 ноября, 03:41

Updated 20 ноября, 03:41

В Тюмени подорожают фрукты к Новому году

В Тюмени подорожают фрукты к Новому году

20 ноября 2024, 03:39
Фото: 1MI.
Сюжет
Новый год
Тюменцев ожидает рост цен на яблоки, груши и виноград, сообщили в «РБК Тюмень» после интервью с экономистом Константином Калугиным.

Некоторые несезонные фрукты подорожают на 5-9%. До конца года яблоки могут подорожать до 7%, груши — до 9%, а виноград — до 10%.

Мандарины уже выросли в цене этой осенью, поэтому очередное повышение их стоимости пока не ожидается. Бананы так же останутся примерно на том же уровне до конца года.

Кроме того, к январским праздникам подорожают некоторые овощи, мясо, молочная продукция, икра и рыба. Всё это связано с курсом доллара и ростом издержек, сообщили эксперты.

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Ранее мы сообщили, что вскоре после Нового года вырастут цены на обслуживание и ремонт китайских автомобилей. Причина — подорожание запчастей.

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Фрукты#Цены#Новый год#Яблоки#Бананы#Груши#Виноград#Мандарины
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