Тюменцам рассказали, когда зарплата может оказаться ниже МРОТ

Вероятно, работник отработал неполный месяц. К примеру, он находился в отпуске или на больничном по какой-либо причине. Пропущенные дни могут сказаться на его зарплате, поскольку она начисляется только за те дни, которые были им фактически отработаны. Таким образом, может быть выплачена сумма ниже МРОТ, говорится на портале Госуслуг.