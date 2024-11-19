Тюменцам рассказали, когда зарплата может оказаться ниже МРОТ

Posted 19 ноября, 09:05
Published 19 ноября, 09:05
Modified 19 ноября, 11:21
Updated 19 ноября, 11:21
Какие именно нюансы стоит учитывать тюменцам рассказал телеканал «Саратов 24». Так, если работодатель выплачивает меньше МРОТ, то нужно изучить ситуацию с нескольких сторон.
Вероятно, работник отработал неполный месяц. К примеру, он находился в отпуске или на больничном по какой-либо причине. Пропущенные дни могут сказаться на его зарплате, поскольку она начисляется только за те дни, которые были им фактически отработаны. Таким образом, может быть выплачена сумма ниже МРОТ, говорится на портале Госуслуг.
Возможно, работник имеет частичную занятость. Если он работает не на полной ставке или выполняет свои обязанности неполный день или неделю, его заработная плата рассчитывается пропорционально ставке за полный месяц. В результате этого его доход может оказаться ниже установленного МРОТ — это законно.
Невыполнение нормы выработки. На некоторых предприятиях действует следующая система оплаты труда: зарплата выплачивается полностью при выполнении установленной нормы.
Допустим, в столярной мастерской Тюмени приняли заказ на изготовление 200 деревянных столов. Однако специалист не успевает выполнить его в срок. Тогда ему оплачивают только выполненную работу, что также может привести к зарплате ниже МРОТ.
Это допустимо только в случае, если работник сам виноват в невыполнении нормы (из-за неаккуратности или неправильной раскройки материалов) в технологии производства. Если же проблема возникла из-за отсутствия заказов или необходимых материалов, ответственность лежит на работодателе.
Долги по исполнительным листам. Если из заработной платы происходят удержания, оставшаяся сумма может составить менее МРОТ. В таких случаях работник имеет право обратиться к судебным приставам с просьбой о сохранении уровня прожиточного минимума.
Есть несколько конкретных критериев, по которым тюменцы могут сделать вывод, что директор той или иной компании нарушает ТК РФ:
К слову, в 2024 году размер МРОТ установлен на уровне 19 242 рублей, а в 2025 году он вырастет на 16,5 процента, составив 22 440 рублей.
Ранее «Наш Город» сообщал, сколько выходных дней будет в 2025 году. Так, самые короткие две рабочие недели в году жителей Тюменской области ожидают в апреле и начале мая.