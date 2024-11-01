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Posted 1 ноября, 09:24

Published 1 ноября, 09:24

Modified 1 ноября, 09:26

Updated 1 ноября, 09:26

Её отец Владимир Бурлаков выразил благодарность медработникам и губернатору Тюменской области.

В Тюмени врачи спасли зрение 4-летней малышке с Ямала, проведя сложнейшую операцию

1 ноября 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney. Её отец Владимир Бурлаков выразил благодарность медработникам и губернатору Тюменской области.
Сюжет
Ямал
Врачи из Тюмени успешно восстановили зрение 4-летней девочке, проведя сложную хирургическую процедуру. Маленькой Лизе Бурлаковой из Ноябрьска (Ямал) год назад поставили диагноз «оптическая глиома». Эта опухоль затрагивает глазной нерв, рассказали в пресс-службе правительства Тюменской области.

В итоге девочку прооперировали в Тюмени. Её отец Владимир Бурлаков выразил благодарность медработникам и губернатору Тюменской области Александру Моору в личном письме:

«Уровень медицинской помощи был настолько высоким, что трудно поверить, что мы не в столице, а в Тюмени. Я был удивлён тем, что в Сибири есть такой центр, где работают, действительно, квалифицированные специалисты — ничего не сказать».
Девочку прооперировали в Тюмени.Девочку прооперировали в Тюмени.
Девочку прооперировали в Тюмени.Девочку прооперировали в Тюмени.
Девочку прооперировали в Тюмени.. Фото: @tyumen_time72 и личный архив Владимира Бурлакова

Врачам удалось сохранить один глаз полностью и чувствительность второго глаза. Лизу регулярно осматривают офтальмологи, а специалисты Федерального центра нейрохирургии продолжают оказывать поддержку её родителям в режиме онлайн-консультаций.

«В процессе операции были использованы самые современные технологии. Мы применили нейрофизиологический контроль, привлекая экспертов, которые непрерывно отслеживали состояние зрительного нерва. В данный момент девочка продолжает лечение», — прокомментировал завотделением центра Юрий Якимов.

В региональном правительстве подчеркнули, что в жители Югры и Ямала могут обращаться за медпомощью в тюменские учреждения в рамках программы «Сотрудничество», продлённой главами регионов до 2035 года.

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Ранее сообщалось, что из больницы в Первоуральске уволились 100 человек. При этом более 80 медицинских работников городской больницы обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о помощи.

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