В Тюмени врачи спасли зрение 4-летней малышке с Ямала, проведя сложнейшую операцию

Posted 1 ноября, 09:24
Published 1 ноября, 09:24
Modified 1 ноября, 09:26
Updated 1 ноября, 09:26
В итоге девочку прооперировали в Тюмени. Её отец Владимир Бурлаков выразил благодарность медработникам и губернатору Тюменской области Александру Моору в личном письме:
«Уровень медицинской помощи был настолько высоким, что трудно поверить, что мы не в столице, а в Тюмени. Я был удивлён тем, что в Сибири есть такой центр, где работают, действительно, квалифицированные специалисты — ничего не сказать».
Врачам удалось сохранить один глаз полностью и чувствительность второго глаза. Лизу регулярно осматривают офтальмологи, а специалисты Федерального центра нейрохирургии продолжают оказывать поддержку её родителям в режиме онлайн-консультаций.
«В процессе операции были использованы самые современные технологии. Мы применили нейрофизиологический контроль, привлекая экспертов, которые непрерывно отслеживали состояние зрительного нерва. В данный момент девочка продолжает лечение», — прокомментировал завотделением центра Юрий Якимов.
В региональном правительстве подчеркнули, что в жители Югры и Ямала могут обращаться за медпомощью в тюменские учреждения в рамках программы «Сотрудничество», продлённой главами регионов до 2035 года.
Ранее сообщалось, что из больницы в Первоуральске уволились 100 человек. При этом более 80 медицинских работников городской больницы обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой о помощи.