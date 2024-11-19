Жители тюменского дома, попавшего под снос, ждут помощи от прокуратуры

Posted 19 ноября, 07:51
Published 19 ноября, 07:51
Modified 19 ноября, 07:53
Updated 19 ноября, 07:53
Здание, в котором им ранее были выданы квартиры по договорам социального найма, признано аварийным и подлежит сносу. По словам тюменцев, из квартир им предлагают переселить в комнаты в общежитие.
«Мы составили обращение к прокурору Тюменской области, теперь ждем приема у него. Когда время приема — нам не известно, но точно известно, что 27 ноября в квартиры придут судебные приставы, чтобы выселить жильцов», — сообщил Ура.Ру правозащитник Юрий Долгушин.
Отметим, что аварийный дом по улице Луначарского практически полностью расселен. В настоящее время там проживают только четыре семьи, которые не согласны с предложенной альтернативой. С 6 октября собственник строения прекратил ресурсоснабжение дома.
Историей с нарушением жилищных прав работников Тюменского колледжа производственных и социальных технологий уже заинтересовался глава Следственного комитата России Александр Бастрыкин. Проводится проверка.