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Posted 19 ноября, 07:51

Published 19 ноября, 07:51

Modified 19 ноября, 07:53

Updated 19 ноября, 07:53

В Тюмени жители дома, попавшего под снос, обратились в прокуратуру

Жители тюменского дома, попавшего под снос, ждут помощи от прокуратуры

19 ноября 2024, 07:51
Фото: 1MI.

В Тюмени жители дома, попавшего под снос, обратились в прокуратуру

Сотрудники Тюменского колледжа производственных и социальных технологий, проживающих в многоквартирном доме по улице Луначарского, обратились за помощью к прокурору Тюменской области Александру Попову.

Здание, в котором им ранее были выданы квартиры по договорам социального найма, признано аварийным и подлежит сносу. По словам тюменцев, из квартир им предлагают переселить в комнаты в общежитие.

«Мы составили обращение к прокурору Тюменской области, теперь ждем приема у него. Когда время приема — нам не известно, но точно известно, что 27 ноября в квартиры придут судебные приставы, чтобы выселить жильцов», — сообщил Ура.Ру правозащитник Юрий Долгушин.

Отметим, что аварийный дом по улице Луначарского практически полностью расселен. В настоящее время там проживают только четыре семьи, которые не согласны с предложенной альтернативой. С 6 октября собственник строения прекратил ресурсоснабжение дома.

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Историей с нарушением жилищных прав работников Тюменского колледжа производственных и социальных технологий уже заинтересовался глава Следственного комитата России Александр Бастрыкин. Проводится проверка.

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