В Тюмени пропал учитель с Кипра. Его ищут более двух месяцев

Posted 19 ноября, 07:01
Published 19 ноября, 07:01
Modified 19 ноября, 07:03
Updated 19 ноября, 07:03
Известно, что Станислав работал учителем младших классов в одной из школ Лимассола. В Тюмени он уехал никого из родных не предупредив.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о пропавшем педагоге подтвердили. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Станислава Костенко, просят обратиться в полицию.
Ранее «Наш Город» писал, что известная журналистка Елена Погребижская сняла фильм о бесследно пропавших в Тюменской области детях. За последние 30 лет в регионе без вести пропали 17 несовершеннолетних.