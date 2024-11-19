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Posted 19 ноября, 07:01

Published 19 ноября, 07:01

Modified 19 ноября, 07:03

Updated 19 ноября, 07:03

В Тюмени более двух месяцев назад пропал учитель с Кипра

В Тюмени пропал учитель с Кипра. Его ищут более двух месяцев

19 ноября 2024, 07:01

В Тюмени более двух месяцев назад пропал учитель с Кипра

Сюжет
УМВД
25-летний Станислав Костенко прилетел в Тюмень из Республики Кипр в начале сентября. С того времени он не выходит на связь с родными и близкими.

Известно, что Станислав работал учителем младших классов в одной из школ Лимассола. В Тюмени он уехал никого из родных не предупредив.

Фото: ЧС Тюмень

В пресс-службе УМВД по Тюменской области информацию о пропавшем педагоге подтвердили. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся розыскные мероприятия. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Станислава Костенко, просят обратиться в полицию.

Тюменский маньяк: 30 лет в городе бесследно пропадают дети
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Ранее «Наш Город» писал, что известная журналистка Елена Погребижская сняла фильм о бесследно пропавших в Тюменской области детях. За последние 30 лет в регионе без вести пропали 17 несовершеннолетних.

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