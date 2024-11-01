Уже можно прокатиться: в Тюмени появилась новая маршрутка № 38

Возможно, его просьба будет услышана. А пока, кроме запуска мршрута № 38, в городе увеличится число автобусных рейсов в Европейский микрорайон. Так, с 1 января 2025 года на автобусном маршруте № 12, который соединяет Заречный и Европейский микрорайоны, планируется увеличить количество автобусов, рассказали в пресс-службе городской мэрии.