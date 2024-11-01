Уже можно прокатиться: в Тюмени появилась новая маршрутка № 38

Posted 1 ноября, 08:35
Published 1 ноября, 08:35
Modified 1 ноября, 08:45
Updated 1 ноября, 08:45
Новый маршрут будут обслуживать два малых автобуса вместимостью до 19 пассажиров. Об этом сообщили в «Тюменьгортрансе».
«Этот маршрут будет проходить через улицы Центральную, Полевую, Ямскую, Льва Толстого, Луначарского и обеспечит подъезд к садоводствам „Звенящие кедры“ и „Ривьера. Также на нём можно добраться до Воронинских горок“, — подчеркнули в компании.
При увеличении трафика количество мест будет увеличено. Узнав об обновлении, тюменец Руслан Саблин посетовал, что горожанам не хватает маршрутов в сторону центра:
«По Пархоменко бы лучше что-нибудь разработали и пустили в сторону центра. А то ничего нет кроме 71!!!»
Возможно, его просьба будет услышана. А пока, кроме запуска мршрута № 38, в городе увеличится число автобусных рейсов в Европейский микрорайон. Так, с 1 января 2025 года на автобусном маршруте № 12, который соединяет Заречный и Европейский микрорайоны, планируется увеличить количество автобусов, рассказали в пресс-службе городской мэрии.
С момента открытия маршрута (в июне этого года)власти разгрузили районы Муравленко, Южный Р. Г. Эрвье и Газовиков. Учитывая растущий пассажиропоток, в горадминистрации решили ещё внести изменения в расписание автобусов данного маршрута и увеличить количество транспорта.
Напомним, недавно в соцсетях Тюмени распространилась новость о стрельбе по автобусу №73. По словам очевидцев, неизвестный выстрелил в заднее стекло автобуса. После инцидента тюменцы стали искать стрелявшего по автобусу в центре города.