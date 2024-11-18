Тюменцы выступят на сцене государственного Кремлевского дворца в столице

Posted 18 ноября, 11:11
Published 18 ноября, 11:11
Modified 18 ноября, 11:13
Updated 18 ноября, 11:13
Уточняется, что ансамбль и студия стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!». Масштабное мероприятие запланировано на 6 декабря.
— В финальном гала-концерте, который состоится 6 декабря в Кремле, выступят государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени» и детская хореографическая студия ГАНТ «Зори Тюмени, — подчеркнули в информационном центре.
Уточняется, что наш город представит два замечательных выступления — «Традиции помним и чтим» и «Русский мир».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по прогнозам властей, размер среднего заработка в 2025 году вырастет до 94,4 тысячи рублей, а к 2027 году достигнет 112 тысяч рублей.