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Posted 18 ноября, 11:11

Published 18 ноября, 11:11

Modified 18 ноября, 11:13

Updated 18 ноября, 11:13

Тюменцы выступят на сцене государственного Кремлевского дворца в столице

Тюменцы выступят на сцене государственного Кремлевского дворца в столице

18 ноября 2024, 11:11
Фото: 1MI.
Согласно сведениям информационного центра правительства Тюменской области, на сцене Кремля совсем скоро выступят ансамбль народного танца «Зори Тюмени» и одноименная детская студия.

Уточняется, что ансамбль и студия стали победителями регионального этапа Всероссийского фестиваля «Танцуй и пой, моя Россия!». Масштабное мероприятие запланировано на 6 декабря.

— В финальном гала-концерте, который состоится 6 декабря в Кремле, выступят государственный ансамбль народного танца «Зори Тюмени» и детская хореографическая студия ГАНТ «Зори Тюмени, — подчеркнули в информационном центре.

Уточняется, что наш город представит два замечательных выступления — «Традиции помним и чтим» и «Русский мир».

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