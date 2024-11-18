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Posted 18 ноября, 10:48

Published 18 ноября, 10:48

Modified 18 ноября, 10:50

Updated 18 ноября, 10:50

Популярный тюменский курорт ищет сотрудников на зарплату в 58 тысяч рублей

Популярный тюменский курорт ищет сотрудников на зарплату в 58 тысяч рублей

18 ноября 2024, 10:48
Фото: Изображение Midjourney.
Курорт «Марциаль», расположенный в заречной части Тюмени, на берегу реки Туры, рядом с историческим центром города, ищет работников. Заработная плата — от 52-58 тысяч рублей в месяц.

Вакансии поваров и официантов для работы в курорте «Марциаль» опубликованы на одном из сайтов по поиску работы.

Повар-универсал в Майер-курорт «Марциаль» (медицинское направление). Заработная плата — от 58 тысяч рублей на руки, — указано в вакансии.

Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, сменный график, указано в опубликованном объявлении.

От работника требуется: знание требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, знание требования охраны труда, производственной санитарии, пищевой безопасности и пожарной безопасности в организациях питания и другие обязанности.

На этой должности зарплатное предложение начинается от 52,4 тысяч рублей (плюс доплаты за банкеты и чаевые), сверхурочные оплачиваются отдельно.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили популярный бар «Реалисты», попавший в этом году в лонг-лист премии WHERETOEAT Ural. Заведение продают за 6,9 миллиона рублей. В настоящее время бар продолжает работать.

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