Популярный тюменский курорт ищет сотрудников на зарплату в 58 тысяч рублей

Posted 18 ноября, 10:48
Published 18 ноября, 10:48
Modified 18 ноября, 10:50
Updated 18 ноября, 10:50
Вакансии поваров и официантов для работы в курорте «Марциаль» опубликованы на одном из сайтов по поиску работы.
— Повар-универсал в Майер-курорт «Марциаль» (медицинское направление). Заработная плата — от 58 тысяч рублей на руки, — указано в вакансии.
Требуемый опыт работы: 1–3 года. Полная занятость, сменный график, указано в опубликованном объявлении.
От работника требуется: знание требования к качеству, безопасности пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий, знание требования охраны труда, производственной санитарии, пищевой безопасности и пожарной безопасности в организациях питания и другие обязанности.
На этой должности зарплатное предложение начинается от 52,4 тысяч рублей (плюс доплаты за банкеты и чаевые), сверхурочные оплачиваются отдельно.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили популярный бар «Реалисты», попавший в этом году в лонг-лист премии WHERETOEAT Ural. Заведение продают за 6,9 миллиона рублей. В настоящее время бар продолжает работать.