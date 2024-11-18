Скандальный депутат Жарновский снова «засветился» в Тобольске

Posted 18 ноября, 13:32
Published 18 ноября, 13:32
Modified 18 ноября, 14:38
Updated 18 ноября, 14:38
По информации источников из Тобольской гордумы, ранее этот народный избранник предпочитал оставаться в тени. Депутат стал широко известен во время предвыборной кампании, когда оказался вовлечённым в войну компроматов.
«Предвыборная кампания единоросса Жарновского в тобольскую гордуму в 2020 году, действительно, началась со скандала», — сообщают URA.RU инсайдеры из гордумы.
В социальных сетях распространились его личные фотографии, на которых он запечатлён с неприличными жестами на вечеринках. Тем не менее, Алексей сумел построить политическую карьеру и активно участвует в публичных мероприятиях, таких как отправка экспедиции на Донбасс, где он недавно был замечен.
Ранее сегодня стало известно, что в Тобольске был уволен начальник линейного отделения полиции на транспорте. Его заподозрили вместе с коллегой, оба превышали должностные полномочия.