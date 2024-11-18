В социальных сетях распространились его личные фотографии, на которых он запечатлён с неприличными жестами на вечеринках. Тем не менее, Алексей сумел построить политическую карьеру и активно участвует в публичных мероприятиях, таких как отправка экспедиции на Донбасс, где он недавно был замечен.