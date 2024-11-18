nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 13:32

Published 18 ноября, 13:32

Modified 18 ноября, 14:38

Updated 18 ноября, 14:38

Скандальный депутат Жарновский снова «засветился» в Тобольске

Скандальный депутат Жарновский снова «засветился» в Тобольске

18 ноября 2024, 13:32
Фото: 1MI.
В Тобольске среди политической элиты вызвало ажиотаж появление на публичном мероприятии некогда скандального молодого депутата городской думы Алексея Жарновского.

По информации источников из Тобольской гордумы, ранее этот народный избранник предпочитал оставаться в тени. Депутат стал широко известен во время предвыборной кампании, когда оказался вовлечённым в войну компроматов.

«Предвыборная кампания единоросса Жарновского в тобольскую гордуму в 2020 году, действительно, началась со скандала», — сообщают URA.RU инсайдеры из гордумы.

В социальных сетях распространились его личные фотографии, на которых он запечатлён с неприличными жестами на вечеринках. Тем не менее, Алексей сумел построить политическую карьеру и активно участвует в публичных мероприятиях, таких как отправка экспедиции на Донбасс, где он недавно был замечен.

Активисты выступили против абортов, а на тюменской трассе случилось смертельное ДТП
Узнать подробнее

Ранее сегодня стало известно, что в Тобольске был уволен начальник линейного отделения полиции на транспорте. Его заподозрили вместе с коллегой, оба превышали должностные полномочия.

Читайте также:
«Это не русский». Тюменский депутат раскритиковала певца SHAMANЭкс-депутата тюменской думы будут судить за хранение боеприпасов«Место женщины только дома?» Тюменский депутат резко высказалась на критику феминизма
#Иван Солдатов#Общество#Депутаты#Тобольская городская Дума#Депутат
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика