С должности долой. В Тобольске уволили высокопоставленного чиновника

Posted 18 ноября, 12:13
Published 18 ноября, 12:13
Modified 18 ноября, 12:17
Updated 18 ноября, 12:17
Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, чиновник со своим подчиненным подозревается в превышении полномочий. Подробности пока не раскрываются, однако ранее публиковалась информация, что госслужащий был задержан силовиками. Также по факту случившегося организована внутриведомственная проверка.
Также в СМИ появлялась информация, что оба мужчины были задержаны за взятку, однако эта информация позднее была опровергнута.