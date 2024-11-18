С должности долой. В Тобольске уволили высокопоставленного чиновника

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, чиновник со своим подчиненным подозревается в превышении полномочий. Подробности пока не раскрываются, однако ранее публиковалась информация, что госслужащий был задержан силовиками. Также по факту случившегося организована внутриведомственная проверка.