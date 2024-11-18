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Posted 18 ноября, 12:13

Published 18 ноября, 12:13

Modified 18 ноября, 12:17

Updated 18 ноября, 12:17

В Тобольске уволили высокопоставленного чиновника

С должности долой. В Тобольске уволили высокопоставленного чиновника

18 ноября 2024, 12:13
Фото: 1MI.

В Тобольске уволили высокопоставленного чиновника

Сюжет
Арест
В Тобольске уволен начальник линейного отделения полиции на транспорте. Его заподозрили вместе с коллегой, оба превышали должностные полномочия.

Как сообщает портал URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, чиновник со своим подчиненным подозревается в превышении полномочий. Подробности пока не раскрываются, однако ранее публиковалась информация, что госслужащий был задержан силовиками. Также по факту случившегося организована внутриведомственная проверка.

Также в СМИ появлялась информация, что оба мужчины были задержаны за взятку, однако эта информация позднее была опровергнута.

Ранее сообщалось о том, что у тюменских чиновников отбирают деньги и имущество.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Чиновники#Арест#Увольнение#Увольнение чиновников
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