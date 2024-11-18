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Posted 18 ноября, 11:25

Published 18 ноября, 11:25

Modified 18 ноября, 11:47

Updated 18 ноября, 11:47

В центре Тюмени жестко столкнулись две иномарки, пострадали двое детей

Дети пострадали. В центре Тюмени жестко столкнулись две иномарки. ВИДЕО

18 ноября 2024, 11:25
Фото: 1MI.

В центре Тюмени жестко столкнулись две иномарки, пострадали двое детей

Сюжет
ДТП
На улицах Моторостроителей и Широтной произошло ДТП. Столкнулись две легковушки, по предварительным данным, водитель одной из них не выдержал безопасную дистанцию и врезался в другую.

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, виновником, вероятней всего окажется водитель «Тойоты», поскольку он и спровоцировал аварию. После столкновения пострадали три человека. Шестимесячный ребенок, трехлетняя девочка и их мать. Все трое были доставлены в больницу с разными травмами.

Дети ехали в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности. Госавтоинспекторы продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.

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Видео: Госавтоинспекция Тюменской области.
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