Дети пострадали. В центре Тюмени жестко столкнулись две иномарки. ВИДЕО

Posted 18 ноября, 11:25
Published 18 ноября, 11:25
Modified 18 ноября, 11:47
Updated 18 ноября, 11:47
Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, виновником, вероятней всего окажется водитель «Тойоты», поскольку он и спровоцировал аварию. После столкновения пострадали три человека. Шестимесячный ребенок, трехлетняя девочка и их мать. Все трое были доставлены в больницу с разными травмами.
Дети ехали в детских удерживающих устройствах, пристегнутые ремнями безопасности. Госавтоинспекторы продолжают устанавливать причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени Mazda влетела в попавшую в ДТП легковушку. Пострадали шесть человек.