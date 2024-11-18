Дети пострадали. В центре Тюмени жестко столкнулись две иномарки. ВИДЕО

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, виновником, вероятней всего окажется водитель «Тойоты», поскольку он и спровоцировал аварию. После столкновения пострадали три человека. Шестимесячный ребенок, трехлетняя девочка и их мать. Все трое были доставлены в больницу с разными травмами.