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Posted 18 ноября, 11:55

Published 18 ноября, 11:55

Modified 18 ноября, 12:13

Updated 18 ноября, 12:13

Пожарные в Тюменской районе спасли от огня двух человек

Пожарные в Тюменской районе спасли от огня двух человек

18 ноября 2024, 11:55
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюменском районе произошел крупный пожар в квартире. На место выехали пожарные, но вот ситуацию осложнили заложники пламени. Людей необходимо было спасать.

Как рассказали в областном МЧС, сначала сотрудники вывели из задымленного помещения двух людей, а после — двух человек, один из которых, ребенок. Затем оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. В тушении было задействовано 2 единицы техники, 8 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России.

Отмечу, что площадь пожара оказалась достаточно небольшой, а квартира, где началось возгорание — серьезно не пострадала. Вернуться домой спасенные от огня и дыма тюменцы могут уже сейчас.

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Ранее сообщалось, что в тюменском селе на пожаре погиб человек.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Пожар
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