Пожарные в Тюменской районе спасли от огня двух человек

Posted 18 ноября, 11:55
Published 18 ноября, 11:55
Modified 18 ноября, 12:13
Updated 18 ноября, 12:13
Как рассказали в областном МЧС, сначала сотрудники вывели из задымленного помещения двух людей, а после — двух человек, один из которых, ребенок. Затем оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. В тушении было задействовано 2 единицы техники, 8 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России.
Отмечу, что площадь пожара оказалась достаточно небольшой, а квартира, где началось возгорание — серьезно не пострадала. Вернуться домой спасенные от огня и дыма тюменцы могут уже сейчас.