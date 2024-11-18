Пожарные в Тюменской районе спасли от огня двух человек

Как рассказали в областном МЧС, сначала сотрудники вывели из задымленного помещения двух людей, а после — двух человек, один из которых, ребенок. Затем оперативно ликвидировали пожар на площади 10 квадратных метров. В тушении было задействовано 2 единицы техники, 8 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Главного управления МЧС России.