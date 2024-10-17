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Posted 17 октября, 11:40

Published 17 октября, 11:40

Modified 17 октября, 17:59

Updated 17 октября, 17:59

Тюменский депутат раскритиковала певца SHAMAN за регистрацию его бренда

«Это не русский». Тюменский депутат раскритиковала певца SHAMAN

17 октября 2024, 11:40
Фото: 1MI

Тюменский депутат раскритиковала певца SHAMAN за регистрацию его бренда

Депутат Госдумы Ксения Горячева раскритиковала певца SHAMAN за его попытку зарегистрировать товарный бренд Я — РУСКИЙ. По ее словам, это попытка выставить россиян в негативном свете.

По словам депутата, бренд под названием «Я — Русский», производящий водку — это определенное пятно на обществе и самом понимании культурной стороны России.

«Мы, как нация, должны двигаться в сторону формирования образа русского человека, который ассоциируется точно не с водкой. Идея платить за то, что ты русский, тоже вызывает вопросы. Патриотизм — это не товар, который можно продать в бутылке», — сообщила депутат

Напомним, что Шаман решил зарегистрировать свой бренд для того, чтобы защитить собственные юридические и авторские права. Если его бренд примут, это позволит ему производить водку, другой алкоголь, секс-игрушки, духи, косметику и другое.

Однако юристы сходятся во мнение, что шансов у Дронова на регистрацию очень мало.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени изменят суммы штрафов за платные парковки.

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