«Это не русский». Тюменский депутат раскритиковала певца SHAMAN

Posted 17 октября, 11:40
Published 17 октября, 11:40
Modified 17 октября, 17:59
Updated 17 октября, 17:59
По словам депутата, бренд под названием «Я — Русский», производящий водку — это определенное пятно на обществе и самом понимании культурной стороны России.
«Мы, как нация, должны двигаться в сторону формирования образа русского человека, который ассоциируется точно не с водкой. Идея платить за то, что ты русский, тоже вызывает вопросы. Патриотизм — это не товар, который можно продать в бутылке», — сообщила депутат
Напомним, что Шаман решил зарегистрировать свой бренд для того, чтобы защитить собственные юридические и авторские права. Если его бренд примут, это позволит ему производить водку, другой алкоголь, секс-игрушки, духи, косметику и другое.
Однако юристы сходятся во мнение, что шансов у Дронова на регистрацию очень мало.