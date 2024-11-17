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Posted 17 ноября, 05:34

Published 17 ноября, 05:34

Modified 17 ноября, 05:48

Updated 17 ноября, 05:48

В Тюмени шесть человек получили травмы в двойном ДТП

В Тюмени Mazda влетела в попавшую в ДТП легковушку. Пострадали шесть человек

17 ноября 2024, 05:34
Фото: ГАИ ТО.

В Тюмени шесть человек получили травмы в двойном ДТП

Сюжет
ДТП
Шестеро тюменцев пострадали в двух авариях, произошедших 16 ноября вечером на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский.

На 1-м километре трассы водитель Opel, нарушив безопасную дистанцию, врезался в Lada. После чего в Opel, стоявший на дороге после ДТП, влетела Mazda. От удара первую иномарку отбросило на дорожное ограждение.

В результате двойной аварии травмы получили шесть человек, в том числе годовалый малыш: водитель и пассажир Lada, водитель и пассажир Opel, пассажиры Mazda, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

Видео: ГАИ ТО.

В целом за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествия, погиб один человек, более двух десятков получили травмы.

Два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. Еще трое попали в больницу
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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в Тюмени в центре города произошла жесткая авария с участием Hyundai и Toyota Camry. С травмами в больницу были доставлены шесть человек.

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