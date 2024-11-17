В Тюмени Mazda влетела в попавшую в ДТП легковушку. Пострадали шесть человек

Posted 17 ноября, 05:34
Published 17 ноября, 05:34
Modified 17 ноября, 05:48
Updated 17 ноября, 05:48
На 1-м километре трассы водитель Opel, нарушив безопасную дистанцию, врезался в Lada. После чего в Opel, стоявший на дороге после ДТП, влетела Mazda. От удара первую иномарку отбросило на дорожное ограждение.
В результате двойной аварии травмы получили шесть человек, в том числе годовалый малыш: водитель и пассажир Lada, водитель и пассажир Opel, пассажиры Mazda, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
В целом за минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествия, погиб один человек, более двух десятков получили травмы.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером в Тюмени в центре города произошла жесткая авария с участием Hyundai и Toyota Camry. С травмами в больницу были доставлены шесть человек.