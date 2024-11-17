Проект реконструкции тюменского аграрного университета не прошел госэкспертизу

Напомним, контракт по подготовке проекта реконструкции главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья стоимостью около 14 миллионов рублей был заключен с «СибСпецСтройРеставрация» в 2019 году. В 2023 году проектная документация была разработана, в ноябре прошлого года ее отправили на госэкпертизу.