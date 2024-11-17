Проект реконструкции тюменского аграрного университета не прошел госэкспертизу

Posted 17 ноября, 06:53
Published 17 ноября, 06:53
Modified 17 ноября, 06:55
Updated 17 ноября, 06:55
Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, к выполнению работ по ремонту здания вуза предъявлены более высокие требования, так как оно является объектом культурного наследия.
Планируется, что проектная документации по реконструкции главного корпуса аграрного университета получит одобрение госэкспертизы до 3 декабря 2024 года. После чего будет объявлено о поиске подрядной организации, которая займется ремонтными работами, пишет РБК Тюмень.
Напомним, контракт по подготовке проекта реконструкции главного корпуса Государственного аграрного университета Северного Зауралья стоимостью около 14 миллионов рублей был заключен с «СибСпецСтройРеставрация» в 2019 году. В 2023 году проектная документация была разработана, в ноябре прошлого года ее отправили на госэкпертизу.
Работы по реставрации здания вуза планируют провести в два этапа — подготовительный и основной. В подготовительный этап войдут мероприятия по организации строительной площадки. В основной — демонтаж и монтаж кровли, реставрация кладки кирпичного ограждения территории, стен, окон дверей, лестниц и т. д. В ходе проведения ремонтных работ корпус Аграрного университета продолжит работать — закрывать его не планируют, сообщали ранее «Нашему Городу» в ГУС.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается подготовка проектной документации по реставрации Круглой бани. Там планируют разметить планетарий с выставочными площадками.