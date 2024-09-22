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Posted 22 сентября, 10:26

Published 22 сентября, 10:26

Modified 22 сентября, 10:28

Updated 22 сентября, 10:28

В Тюмени открыли движение по улице Ленина

Дождались: в Тюмени открыли улицу Ленина

22 сентября 2024, 10:26
Фото: ГАИ ТО

В Тюмени открыли движение по улице Ленина

Участок автомобильной дороги от Красина до Челюскинцев был закрыт для проезда транспортных средств почти пять месяцев — с 1 мая 2024 года.

В настоящее время на перекрестках Республики с Челюскинцев и Семакова работают сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве напоминают водителям, что движение по улице Республике вновь стало односторонним. Ранее, на период перекрытии участка Ленина, движении по Республике осуществлялось в обе стороны.

Фото: ГАИ ТО

Напомним, в этом году работы в раках второго этапа капитального ремонта улицы Ленина стартовали 1 мая. Изначально их планировали завершить к 1 ноября. Работы вела компания «Мостострой-11», с которой был заключен контракт стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

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