Дождались: в Тюмени открыли улицу Ленина

Posted 22 сентября, 10:26
Published 22 сентября, 10:26
Modified 22 сентября, 10:28
Updated 22 сентября, 10:28
В настоящее время на перекрестках Республики с Челюскинцев и Семакова работают сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве напоминают водителям, что движение по улице Республике вновь стало односторонним. Ранее, на период перекрытии участка Ленина, движении по Республике осуществлялось в обе стороны.
Напомним, в этом году работы в раках второго этапа капитального ремонта улицы Ленина стартовали 1 мая. Изначально их планировали завершить к 1 ноября. Работы вела компания «Мостострой-11», с которой был заключен контракт стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.