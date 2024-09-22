Дождались: в Тюмени открыли улицу Ленина

В настоящее время на перекрестках Республики с Челюскинцев и Семакова работают сотрудники Госавтоинспекции. В ведомстве напоминают водителям, что движение по улице Республике вновь стало односторонним. Ранее, на период перекрытии участка Ленина, движении по Республике осуществлялось в обе стороны.