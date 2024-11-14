Стало известно, где построят новый автовокзал в Тюмени

Отмечено, что также там трамвайное депо, автосалон общей площадью 5 тысяч квадратных метров, оборудуют надземную автостоянку на 2 тысячи машиномест, спортивно-концертный комплекс на 2 тысячи мест. Все работы планируют провести в одну очередь в срок до 2040 года.