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Posted 14 ноября, 08:02

Published 14 ноября, 08:02

Modified 14 ноября, 08:04

Updated 14 ноября, 08:04

В Тюмени определили место для строительства нового автовокзала

Стало известно, где построят новый автовокзал в Тюмени

14 ноября 2024, 08:02
Фото: 2 ГИС.

В Тюмени определили место для строительства нового автовокзала

Сюжет
Строительство
Его планируют возвести в границах улиц 50 лет Октября — Старый Тобольский тракт. Такая информация указана в постановлении, опубликованном на сайте администрации Тюмени.

Отмечено, что также там трамвайное депо, автосалон общей площадью 5 тысяч квадратных метров, оборудуют надземную автостоянку на 2 тысячи машиномест, спортивно-концертный комплекс на 2 тысячи мест. Все работы планируют провести в одну очередь в срок до 2040 года.

Кроме того, на Старом Тобольском тракте к 2040 году появится завод по производству газобетонных блоков общей площадью 9,9 тысячи квадратных метров.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области рассматривают возможность запуска в в регионе в перспективе струнного надземного транспорта. С данной технологией представители региона ознакомились в рамках визита в Беларусь.

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