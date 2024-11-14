Стало известно, где построят новый автовокзал в Тюмени

Posted 14 ноября, 08:02
Published 14 ноября, 08:02
Modified 14 ноября, 08:04
Updated 14 ноября, 08:04
Отмечено, что также там трамвайное депо, автосалон общей площадью 5 тысяч квадратных метров, оборудуют надземную автостоянку на 2 тысячи машиномест, спортивно-концертный комплекс на 2 тысячи мест. Все работы планируют провести в одну очередь в срок до 2040 года.
Кроме того, на Старом Тобольском тракте к 2040 году появится завод по производству газобетонных блоков общей площадью 9,9 тысячи квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области рассматривают возможность запуска в в регионе в перспективе струнного надземного транспорта. С данной технологией представители региона ознакомились в рамках визита в Беларусь.