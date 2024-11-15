nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 ноября, 07:12

Published 15 ноября, 07:12

Modified 15 ноября, 07:14

Updated 15 ноября, 07:14

Тюменец пожаловался на условия для пешеходов в городе.

Километр в обход моста! Крик души тюменца об организации пешеходных дорожек в городе

15 ноября 2024, 07:12
Фото: 1MI. Тюменец пожаловался на условия для пешеходов в городе.

Тюменец пожаловался на условия для пешеходов в городе

В Тюмени одной из важных проблем городской среды остается отсутствие комфортных и безопасных пешеходных проходов вблизи автомобильных развязок. Так мы перефразировали яркое высказывание тюменца Дениса Насырова, который более резким словцом выразился о недоступности среды для пешеходов в Тюмени.

Куда идти? Как пройти?

Денис часто ходит по городу пешком и обычно от этого он получает удоволсьвтие, не считая моментов, когда он приближается к автомобильным развязкам.

«Как это обходить? Вообще не понятно, как попасть через дорогу и в диагональ! Я не понимаю, почему нельзя сделать „подземку“ для пешеходов, чтобы не нужно было по узкой тропинке шагать у автомобилей, которые брызгают на тебя грязью и искать хоть какой-то переход», — высказался тюменцев.

Особенно проблемной горожанин считает развязку Мельникайте и Дамбовской, на которой он однажды даже потерялся, так как не понимал, куда нужно идти, чтобы попасть на противоположную сторону. Обход для пешехода в одну из диагоналей составляет более километра.

Маршрут для пешехода у развязки Мельникайте и ДамбовскойМаршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Дамбовской
Маршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Дамбовской. Фото: 2 ГИС

А если хочется перейти только Дамбовскую в районе развязки, то придется вовсе потратить 17 минут и пройти полтора километра.

Маршрут для пешехода у развязки Мельникайте и ДамбовскойМаршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Дамбовской
Маршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Дамбовской. Фото: 2ГИС

А если мы хотим перейти улицу мельникайте, то нам придется шагать уже 22 минуты, преодолевая 2 километра.

Маршрут для пешехода у развязки Мельникайте и ДамбовскойМаршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Дамбовской
Маршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Дамбовской. Фото: 2 ГИС

Также проблемной можно назвать развязки Мельникайте-Николая Чаплина и Закалужскую с Червишевским трактом. Здесь пешеходу также придется преодолевать километры, чтобы попасть на ту сторону дороги.

Маршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Николая ЧаплинаМаршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Николая Чаплина
Маршрут для пешехода в развязки Закалужской и Червишевского тракта.Маршрут для пешехода в развязки Закалужской и Червишевского тракта.
Маршрут для пешехода у развязки Мельникайте и Николая Чаплина. Фото: 2ГИС

Вопрос особенно остро стоит для районов с плотным автомобильным трафиком и большими транспортными узлами, где пешеходные маршруты зачастую не предусмотрены или не соответствуют современным стандартам безопасности и удобства. Не секрет, что в Тюмени большинство автомобильных развязок строилось в первую очередь для повышения пропускной способности дорог и улучшения транспортной ситуации для автомобилистов. Однако при планировании этих объектов часто не учитывались потребности пешеходов.

«А потом мы удивляемся, чего это у нас пешеходы перебегают дорогу, где попало. Так потому что обходить по полчаса одну развязку уже сил нет. Один подземный переход сделали — все, все счастливы», — говорит тюменец.
На тюменской трассе насмерть сбили пешехода
Узнать подробнее

Решения проблемы дискомфорта

Отсутствие удобных пешеходных дорожек и проходов у развязок не только затрудняет передвижение, но и значительно повышает риск возникновения опасных ситуаций. В Тюмени пешеходы часто вынуждены идти по узким обочинам или вдоль ограждений, которые изначально не предназначены для пешеходов. Зимой, в условиях гололедицы, ситуация становится ещё более сложной: скользкие обочины и недостаток освещения увеличивают вероятность получения травм и несчастных случаев.

Предложения Дениса построить подземные переходы основано на удже применяемом в Тюмени опыте. В городе также строят и надземные переходы для преодоления подобных участков дороги. Но почему-то они возводятся не везде. Порою жителям приходится чуть ли не выбивать строительство объекта. Так ранее жители ЖК «Преображенский» на Московском тракте жаловались на условия для пешеходов. Со временем им удалось добиться возведения объекта.

«А люди с ограниченными возможностями как должны быть у развязок? А мамы с колясками? Всё у нас только под машины строится. Хотя вроде как пешеход должен быть в приоритете. Нам тут говорят, пользуйтесь общественным транспортом — экологично и решает дорожные проблемы. Но как мне до остановки на другом конце развязки дойти? Там еще полчаса пилякать — смех, да и только», — говорит Насыров.

Тюменец считает, что при проектировании развязок наряду с вопросами передвижения автомобилей должен рассматриваться вопрос передвижения пешеходов, в том числе маломобильных.

В Тюменской области иномарка насмерть сбила 25-летнего пешехода. ФОТО
Узнать подробнее

Давайте требовать!

Горожанин призывает тюменцев не молчать о проблемах и обращаться к властям с требованиями создать условия для пешеходов в городе. Денис уверен, что организация общественных обсуждений и сбор обратной связи от горожан помогут выявить наиболее проблемные участки и приоритетные зоны для обустройства пешеходной инфраструктуры.

«В некоторых городах и других странах успешно реализованы проекты, направленные на улучшение пешеходной доступности. В крупных городах Европы и Азии пешеходная инфраструктура является приоритетом в развитии городской среды! Они предусматривают дополнительные проходы, мосты и подземные переходы для пешеходов рядом с развязками. А у нас тут что?», — задается вопросами тюменец.

Денис Насыров считает, что в городе необходимо создать инициативную группу пешеходов, которые смогут создать перечень предложения для властей и создать достойную сеть комфортных дорожек и переходов для пешеходов.

Под Тюменью насмерть сбили пешехода
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» сообщал о том, что в последние дни жителям Тюмени каждое утро становится трудно ходить, так как на дорогах появляется наледь. Некоторые люди просят увеличить количество соли, другие — песка, а третьи выступают против любых химических обработок. Мы выяснили, почему старые методы уже не помогают и как можно решить эту проблему?

Читайте также:
В Тюмени грузовик на пешеходном переходе сбил ребенка. ВИДЕОПод Тюменью насмерть сбили пешеходаПод Тюменью насмерть сбили пешехода
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Тюменская область#Пешеходы#Новости тюмени#Пешеходный переход#Маршрут
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика