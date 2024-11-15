Километр в обход моста! Крик души тюменца об организации пешеходных дорожек в городе

Вопрос особенно остро стоит для районов с плотным автомобильным трафиком и большими транспортными узлами, где пешеходные маршруты зачастую не предусмотрены или не соответствуют современным стандартам безопасности и удобства. Не секрет, что в Тюмени большинство автомобильных развязок строилось в первую очередь для повышения пропускной способности дорог и улучшения транспортной ситуации для автомобилистов. Однако при планировании этих объектов часто не учитывались потребности пешеходов.