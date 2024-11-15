Километр в обход моста! Крик души тюменца об организации пешеходных дорожек в городе

Posted 15 ноября, 07:12
Published 15 ноября, 07:12
Modified 15 ноября, 07:14
Updated 15 ноября, 07:14
Денис часто ходит по городу пешком и обычно от этого он получает удоволсьвтие, не считая моментов, когда он приближается к автомобильным развязкам.
«Как это обходить? Вообще не понятно, как попасть через дорогу и в диагональ! Я не понимаю, почему нельзя сделать „подземку“ для пешеходов, чтобы не нужно было по узкой тропинке шагать у автомобилей, которые брызгают на тебя грязью и искать хоть какой-то переход», — высказался тюменцев.
Особенно проблемной горожанин считает развязку Мельникайте и Дамбовской, на которой он однажды даже потерялся, так как не понимал, куда нужно идти, чтобы попасть на противоположную сторону. Обход для пешехода в одну из диагоналей составляет более километра.
А если хочется перейти только Дамбовскую в районе развязки, то придется вовсе потратить 17 минут и пройти полтора километра.
А если мы хотим перейти улицу мельникайте, то нам придется шагать уже 22 минуты, преодолевая 2 километра.
Также проблемной можно назвать развязки Мельникайте-Николая Чаплина и Закалужскую с Червишевским трактом. Здесь пешеходу также придется преодолевать километры, чтобы попасть на ту сторону дороги.
Вопрос особенно остро стоит для районов с плотным автомобильным трафиком и большими транспортными узлами, где пешеходные маршруты зачастую не предусмотрены или не соответствуют современным стандартам безопасности и удобства. Не секрет, что в Тюмени большинство автомобильных развязок строилось в первую очередь для повышения пропускной способности дорог и улучшения транспортной ситуации для автомобилистов. Однако при планировании этих объектов часто не учитывались потребности пешеходов.
«А потом мы удивляемся, чего это у нас пешеходы перебегают дорогу, где попало. Так потому что обходить по полчаса одну развязку уже сил нет. Один подземный переход сделали — все, все счастливы», — говорит тюменец.
Отсутствие удобных пешеходных дорожек и проходов у развязок не только затрудняет передвижение, но и значительно повышает риск возникновения опасных ситуаций. В Тюмени пешеходы часто вынуждены идти по узким обочинам или вдоль ограждений, которые изначально не предназначены для пешеходов. Зимой, в условиях гололедицы, ситуация становится ещё более сложной: скользкие обочины и недостаток освещения увеличивают вероятность получения травм и несчастных случаев.
Предложения Дениса построить подземные переходы основано на удже применяемом в Тюмени опыте. В городе также строят и надземные переходы для преодоления подобных участков дороги. Но почему-то они возводятся не везде. Порою жителям приходится чуть ли не выбивать строительство объекта. Так ранее жители ЖК «Преображенский» на Московском тракте жаловались на условия для пешеходов. Со временем им удалось добиться возведения объекта.
«А люди с ограниченными возможностями как должны быть у развязок? А мамы с колясками? Всё у нас только под машины строится. Хотя вроде как пешеход должен быть в приоритете. Нам тут говорят, пользуйтесь общественным транспортом — экологично и решает дорожные проблемы. Но как мне до остановки на другом конце развязки дойти? Там еще полчаса пилякать — смех, да и только», — говорит Насыров.
Тюменец считает, что при проектировании развязок наряду с вопросами передвижения автомобилей должен рассматриваться вопрос передвижения пешеходов, в том числе маломобильных.
Горожанин призывает тюменцев не молчать о проблемах и обращаться к властям с требованиями создать условия для пешеходов в городе. Денис уверен, что организация общественных обсуждений и сбор обратной связи от горожан помогут выявить наиболее проблемные участки и приоритетные зоны для обустройства пешеходной инфраструктуры.
«В некоторых городах и других странах успешно реализованы проекты, направленные на улучшение пешеходной доступности. В крупных городах Европы и Азии пешеходная инфраструктура является приоритетом в развитии городской среды! Они предусматривают дополнительные проходы, мосты и подземные переходы для пешеходов рядом с развязками. А у нас тут что?», — задается вопросами тюменец.
Денис Насыров считает, что в городе необходимо создать инициативную группу пешеходов, которые смогут создать перечень предложения для властей и создать достойную сеть комфортных дорожек и переходов для пешеходов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в последние дни жителям Тюмени каждое утро становится трудно ходить, так как на дорогах появляется наледь. Некоторые люди просят увеличить количество соли, другие — песка, а третьи выступают против любых химических обработок. Мы выяснили, почему старые методы уже не помогают и как можно решить эту проблему?