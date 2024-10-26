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Posted 26 октября, 04:27

Published 26 октября, 04:27

Modified 26 октября, 04:29

Updated 26 октября, 04:29

Под Тюменью насмерть сбили пешехода

Под Тюменью насмерть сбили пешехода

26 октября 2024, 04:27
Фото: ГАИ ТО
Сюжет
ДТП
Трагедия произошла трассе Тюмень — Боровский — Богандинский. На 20-м километре автодороги под колеса Hyundai попал 50-летний мужчина.

По предварительным данным, тюменец перебегал дорогу в неположенном месте, когда на него наехала 24-летняя водитель (стаж вождения 6 лет). От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Видео: ГАИ ТО.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

Лоб в лоб: на тюменской трассе произошла смертельная авария. ФОТО
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Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на трассе Центральный — Емуртла — Видонова — граница Курганской области из-за выбежавших на дороге кабанов произошла серьезная авария. В ДТП травмы получили четыре человека, в том числе 10-месячный малыш.

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