Под Тюменью насмерть сбили пешехода

Posted 26 октября, 04:27
Published 26 октября, 04:27
Modified 26 октября, 04:29
Updated 26 октября, 04:29
По предварительным данным, тюменец перебегал дорогу в неположенном месте, когда на него наехала 24-летняя водитель (стаж вождения 6 лет). От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг вечером на трассе Центральный — Емуртла — Видонова — граница Курганской области из-за выбежавших на дороге кабанов произошла серьезная авария. В ДТП травмы получили четыре человека, в том числе 10-месячный малыш.