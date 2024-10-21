nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 октября, 05:40

Published 21 октября, 05:40

Modified 21 октября, 05:42

Updated 21 октября, 05:42

Под Тюменью насмерть сбили пешехода

Под Тюменью насмерть сбили пешехода

21 октября 2024, 05:40
Фото: ГАИ ТО
Сюжет
ДТП
Трагедия произошла накануне вечером на автодороге Тюмень — Салаирка — граница Свердловской области. На 11-м километре трассы под колеса ВАЗ 2114 попал 49-летний мужчина.

По предварительным данным, пешеход шел по краю проезжей части неосвещенной дороги, в попутном с движением транспорта направлении. От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.

Фото: ГАИ ТО

За рулем отечественной легковушки находился 29-летний водитель, со стажем вождения 7 лет.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей аварии.

Смертельная авария произошла на тюменской трассе. Один человек погиб
Узнать подробнее
Читайте также:
Популярный екатеринбургский ресторатор заходит в ТюменьЛоб в лоб: на тюменской трассе произошла смертельная авария. ФОТО12-летний школьник пропал в Тюмени. Его ищут более суток
#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Жертвы ДТП#Пешеходы#Новости тюмени#Госавтоинспекция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика