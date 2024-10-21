Под Тюменью насмерть сбили пешехода

Posted 21 октября, 05:40
Published 21 октября, 05:40
Modified 21 октября, 05:42
Updated 21 октября, 05:42
По предварительным данным, пешеход шел по краю проезжей части неосвещенной дороги, в попутном с движением транспорта направлении. От полученных травм он скончался на месте аварии до приезда бригады скорой помощи.
За рулем отечественной легковушки находился 29-летний водитель, со стажем вождения 7 лет.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства произошедшей аварии.
Ранее «Наш Город» писал, что 20 октября вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП с участием большегруза и легкового автомобиля. В аварии погиб водитель легковушки.