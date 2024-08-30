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Published Сегодня, 10:41

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В Тюменской области иномарка насмерть сбила 25-летнего пешехода. ФОТО

В Тюменской области иномарка насмерть сбила 25-летнего пешехода. ФОТО

30 августа 2024, 10:41
Фото: 1MI
Накануне вечером случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Насмерть сбили 25-летнего пешехода, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
Сюжет
ДТП

Накануне вечером, 29 августа, на улице Гагарина, 5, в селе Викулово в Тюменской области случился трагический инцидент. Авто «Киа» сбило молодого человека 25-лет. Парень скончался на месте аварии от полученных травм. За рулем автомобиля находилась 19-летняя девушка-водитель со стажем вождения менее года.

По предварительной информации, молодой человек переходил дорогу вне перехода. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.

Место происшествияМесто происшествия
Место происшествия
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#ДТП#Новости тюмени
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