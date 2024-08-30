В Тюменской области иномарка насмерть сбила 25-летнего пешехода. ФОТО

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:44
Накануне вечером, 29 августа, на улице Гагарина, 5, в селе Викулово в Тюменской области случился трагический инцидент. Авто «Киа» сбило молодого человека 25-лет. Парень скончался на месте аварии от полученных травм. За рулем автомобиля находилась 19-летняя девушка-водитель со стажем вождения менее года.
По предварительной информации, молодой человек переходил дорогу вне перехода. В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее «Наш город» писал о том, что двое подростков на самокате въехали в Мерседес в Тюмени. Авария произошла на улице Максима Горького.