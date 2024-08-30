В Тюменской области иномарка насмерть сбила 25-летнего пешехода. ФОТО

Накануне вечером, 29 августа, на улице Гагарина, 5, в селе Викулово в Тюменской области случился трагический инцидент. Авто «Киа» сбило молодого человека 25-лет. Парень скончался на месте аварии от полученных травм. За рулем автомобиля находилась 19-летняя девушка-водитель со стажем вождения менее года.