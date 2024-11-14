Патриотический концерт в Тюмени перенесли из-за низких продаж билетов

Posted 14 ноября, 03:29
Published 14 ноября, 03:29
Modified 14 ноября, 03:31
Updated 14 ноября, 03:31
Патриотический концерт «Стихи войны и мира. Баллада о своих» был запланирован на 15 октября 2024 года. В программе заявлено симфоническое исполнение популярных песен звезд русского рока, включая В. Цоя, В. Бутусова и группы «Земляне», а также стихи знаменитых поэтов.
Однако организаторы были вынуждены отменить концерт из-за низких продаж: почти все билеты получили бесплатно участники СВО и их родные. Продано всего 7 билетов.
К счастью, выступление все же состоится. Концерт перенесли в Тюменскую филармонию на 15 ноября и снизили цены в несколько раз.
«Стоимость билетов составляет 400 рублей. А для участников СВО и их родных билеты выдают бесплатно представители фонда „Защитники Отечества“, — рассказали в 72.ru.