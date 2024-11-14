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Posted 14 ноября, 03:29

Published 14 ноября, 03:29

Modified 14 ноября, 03:31

Updated 14 ноября, 03:31

Патриотический концерт в Тюмени перенесли из-за низких продаж билетов

Патриотический концерт в Тюмени перенесли из-за низких продаж билетов

14 ноября 2024, 03:29
Фото: 1MI.
Организаторам удалось продать всего 7 билетов. Остальные билеты раздали бесплатно участникам СВО и членам их семей. Из-за убытков концерт пришлось перенести.

Патриотический концерт «Стихи войны и мира. Баллада о своих» был запланирован на 15 октября 2024 года. В программе заявлено симфоническое исполнение популярных песен звезд русского рока, включая В. Цоя, В. Бутусова и группы «Земляне», а также стихи знаменитых поэтов.

Однако организаторы были вынуждены отменить концерт из-за низких продаж: почти все билеты получили бесплатно участники СВО и их родные. Продано всего 7 билетов.

К счастью, выступление все же состоится. Концерт перенесли в Тюменскую филармонию на 15 ноября и снизили цены в несколько раз.

«Стоимость билетов составляет 400 рублей. А для участников СВО и их родных билеты выдают бесплатно представители фонда „Защитники Отечества“, — рассказали в 72.ru.
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Мы предлагаем ознакомиться с афишей всех концертов ноября в Тюмени.

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#Татьяна Курганова#Культура#Музыка#Концерты#Филармония#Билеты#Патриотический концерт#Русский рок
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