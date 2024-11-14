Патриотический концерт в Тюмени перенесли из-за низких продаж билетов

Патриотический концерт «Стихи войны и мира. Баллада о своих» был запланирован на 15 октября 2024 года. В программе заявлено симфоническое исполнение популярных песен звезд русского рока, включая В. Цоя, В. Бутусова и группы «Земляне», а также стихи знаменитых поэтов.