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Posted 15 октября, 14:57

Published 15 октября, 14:57

Modified 15 октября, 14:59

Updated 15 октября, 14:59

Баста рассказал, как едва не потерял зуб в Тюмени

Баста рассказал, как едва не потерял зуб в Тюмени

15 октября 2024, 14:57
Фото: 1MI
Помог реперу дантист, который приехал на снегоходе с охоты.

Известный музыкальный исполнитель Василий Вакуленко (Баста, Ноггано) рассказал о том, как он однажды в Тюмени едва не лишился зуба. Своей историей он поделился в ходе шоу «Народ против».

«Я цепляю микрофоном зуб и он просто падает. Понимаю, что если его не подниму, то он улетит. Я присаживаюсь, беру зуб и просто микрофоном закрыл зуб», — рассказал Вакуленко.

После этого репер позвонил своему знакомому стоматологу в Москву и рассказал о проблеме с зубом. Тот подключил своего коллегу из Тюмени, который в это время был на охоте. Но и это его не остановило. Тюменский дантист приехал пьяным на снегоходе, «мигом пришел в себя», осмотрел и починил зуб Басты, после чего уже окончательно «выключился».

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Ранее мы писали об истории, когда тюменец сделал предложение возлюбленной на концерте Басты.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Музыка#Концерты#Музыканты#Баста
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