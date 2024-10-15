Баста рассказал, как едва не потерял зуб в Тюмени

Posted 15 октября, 14:57
Published 15 октября, 14:57
Modified 15 октября, 14:59
Updated 15 октября, 14:59
Известный музыкальный исполнитель Василий Вакуленко (Баста, Ноггано) рассказал о том, как он однажды в Тюмени едва не лишился зуба. Своей историей он поделился в ходе шоу «Народ против».
«Я цепляю микрофоном зуб и он просто падает. Понимаю, что если его не подниму, то он улетит. Я присаживаюсь, беру зуб и просто микрофоном закрыл зуб», — рассказал Вакуленко.
После этого репер позвонил своему знакомому стоматологу в Москву и рассказал о проблеме с зубом. Тот подключил своего коллегу из Тюмени, который в это время был на охоте. Но и это его не остановило. Тюменский дантист приехал пьяным на снегоходе, «мигом пришел в себя», осмотрел и починил зуб Басты, после чего уже окончательно «выключился».