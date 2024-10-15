Баста рассказал, как едва не потерял зуб в Тюмени

После этого репер позвонил своему знакомому стоматологу в Москву и рассказал о проблеме с зубом. Тот подключил своего коллегу из Тюмени, который в это время был на охоте. Но и это его не остановило. Тюменский дантист приехал пьяным на снегоходе, «мигом пришел в себя», осмотрел и починил зуб Басты, после чего уже окончательно «выключился».