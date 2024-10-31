Музыка и юмор на разный вкус. Афиша концертов ноября. Какие артисты приедут в Тюмень

Posted 31 октября, 02:30
Published 31 октября, 02:30
Modified 31 октября, 02:30
Updated 31 октября, 02:30
В нашем подробном обзоре вы найдете информацию о сольных исполнителях и коллективах, планирующих свои выступления в Югре. Также мы поделимся интересными «особыми» требованиями, которые артисты указывают в своих райдерах.
Самыми яркими и ожидаемыми событиями для тюменцев станут выступления:
Один из самых гастролирующих артистов российской эстрады, талантливый певец Сергей Лазарев вскоре снова порадует поклонников грандиозным концертным шоу «Я не боюсь!».
Премьера концертного шоу «Я не боюсь!» состоялась осенью 2022 года. С того момента певец успел показать его своим поклонникам уже более 150 раз. По версии RU.TV, эта программа стала лучшим концертным сольным шоу.
Каждое шоу Сергея Лазарева — настоящее представление. Концерты Сергея Лазарева всегда представляют собой грандиозное шоу с использованием спецэффектов, трюков и участием танцоров. Поэтому с певцом по стране путешествует большая команда, и комфортное передвижение артиста и его команды имеет первостепенное значение, что обозначено в его райдере.
В самолете для Лазарева и его арт-директора предусмотрены места в бизнес-классе, в то время как остальные члены команды летят в эконом-классе. Если Лазарев будет добираться до вашего города поездом, то только в вагоне СВ, а танцоры и другие сопровождающие разместятся в соседних купе.
В интервью с Лерой Кудрявцевой на телеканале «НТВ» артист признался, что старается быть практичным и не требует в райдере ничего лишнего. Однако Лазарев предпочитает останавливаться только в пятизвездочных гостиницах и номерах класса «люкс». Интересно, что в его райдере нет алкоголя — Сергей предпочитает выбирать его по ситуации и оплачивать самостоятельно.
В одном из выпусков шоу «Маски» певица Валерия, будучи в жюри, рассказала, что в райдере Лазарева обязательно должен быть чай с имбирем и медом.
Концерт Сергея Лазарева пройдет 5 и 6 ноября в Тюменской филармонии. Стоимость билетов от 2000 до 10 000 рублей.
Каждая песня Стаса Пьехи остается в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и честный, он не гонится за звездными скандалами и эпатажным имиджем. Уже много лет он занимает свое особенное место на российской сцене.
Он записал несколько альбомов, снял более 15 клипов и стал постоянным участником телевизионных эфиров и шоу. Исполнитель очень любит новые ощущений и переживания, поэтому его часто можно увидеть в различных передачах и музыкальных программах соревновательного характера.
«Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя. Я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство, я всегда показываю себя самого, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя», — признается Стас.
Зрителей ждет яркий вечер, наполненный незабываемыми впечатлениями, любимыми хитами, а также новыми песнями.
Как можно узнать, райдер звезды довольно прост: в гримерке должны быть чай, кофе, сахар, молоко или сливки, бутерброды (1/3 с сыром, 1/3 с мясом или колбасой, 1/3 с рыбой), печенье, фрукты, минеральная вода и несколько необходимых бытовых предметов — гладильная доска, утюг, полотенце, стулья и зеркала.
Среди обязательных требований — кондиционер должен быть выключен во время выступления и пребывания артиста в гримерной.
В номере певца (класса люкс) обязательно должны быть 2 литра негазированной минеральной воды и 1 литр газированной комнатной температуры, персиковый или абрикосовый сок, чай, кофе, сахар, печенье, фрукты, салфетки и посуда. Организаторы концерта обязаны обеспечить Пьехе трехразовое питание по индивидуальному меню.
Концерт Стаса Пьехи пройдет 18 ноября в Тюменской филармонии. Стоимость билетов от 1800 до 5000 рублей.
Для любителей театрального искусства также есть хорошие новости. Во второй половине ноября в Тюмени начнется показ спектакля «Парфюмер».
Дмитрий Ефимов мечтал поставить его на протяжении последних пяти лет. «Парфюмер» основан на знаменитом одноименном романе. В своей хореографической интерпретации он передает эмоции персонажей через танец и пластику.
Каждый номер в этом спектакле отражает стремление найти тот самый аромат, способный свести с ума. Это история талантливого парфюмера, чья страсть и одержимость приводят к преступлению.
Действие спектакля происходит во Франции середины XVIII века. В Париже на свет появляется Жан-Батист Гренуй, роль которого исполняет артист театра «Европа» Александр Фуртаев.
Герой проводит жестокий и хладнокровный эксперимент, стремясь создать уникальный аромат, который сможет очаровать, свести с ума и подчинить себе толпы людей. Для этого ему необходимо смешать запахи тринадцати девушек.
На сцене зрители увидят 120 артистов, среди которых будут и юные танцоры, возрастом всего пять лет. Кроме того, в спектакле участвуют живые гуси, собака и даже лошадь. Каждый танец — это попытка найти незабываемый, завораживающий аромат.
Идти спектакль будет в течение восьми дней с 20 по 27 ноября в Большом зале Тюменского драматического театра. Стоимость билета от 800 до 4000 рублей.
В первый день ноября на сцене Тюменской филармонии состоится настоящий праздник — Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» сыграют легендарные песни Nautilus Pompilius. Зрителей ждёт большая юбилейная программа из любимых хитов и редких песен.
Зрители смогут погрузиться в атмосферу настоящего русского рока и насладитесь хитами, которые стали саундтреками для целого поколения. Такие мощные гитарные рифы, глубокие тексты и уникальная энергетика может подарить только «Наутилус Помпилус». Не упустите шанс услышать любимые песни в живом исполнении и стать частью этого музыкального события.
Концерт Вячеслава Бутусова состоится уже 1 ноября в Тюменской филармонии. Стоимость билетов от 3000 до 6500 рублей.
Тюменцы и гости города смогут посетить Концерт Глеба Самойлова, приуроченный к празднованию 35-летнего юбилея одной из самых легендарных, авторитетных и уникальных рок-групп!
Глеб Самойлов — один из двух братьев-лидеров группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло несколько поколений меломанов, а знаменитые хиты могут напеть миллионы людей. Музыкант решил подарить слушателям возможность вновь насладиться мистическим обаянием любимых композиций и прочувствовать энергию творческого наследия «Агаты Кристи».
Предстоящий концерт будет поистине уникальный, ретроперспективная программа охватит не только такие абсолютные хиты, как «Ковёр вертолёт», «Как на войне», «Сказочная тайга» и «Опиум», но и диковинные раритеты!
Не пропустите предстоящий концерт! Это будет по-настоящему громко, горячо и незабываемо!
Концерт Агаты Кристи пройдет 18 ноября в ДК «Железнодорожник». Стоимость билетов от 2500 до 6000 рублей.
В Тюмень приезжает группа «Заточка», основатель которой родился и много лет жил в нашем городе.
Музыка «Заточки» — это сплав хип-хопа и кантри, который неожиданно уместно звучит на русском языке. Секрет в мощной синергии гитариста Ильи Погребняка и рэпера Юрца. Первый даёт грув, второй — нахрапистую иронию об устройстве окружающего мира.
Основатели группы «Заточка» — Илья Погребняк и Юрий «Новокаин» Симонов. Последний родом из Тюмени. Его детство пришлось на 90-е. Он жил в районе КПД.
«Наши 13 лет пришлись на пик героинового бума на КПД. Он был такой самый подверженный этому район. Мы с друзьями всё еще вспоминаем с холодком те времена. Есть положительный момент у этого — мы не употребляем наркотики», — говорил Симонов в одном из интервью.
Будут и лучшие песни с дебютного альбома «Грязное дельце», и хиты посвежее — как, например, «Пол — это лава» с прошлогоднего релиза «Острые края»!
Концерт группы будет проходить 15 ноября в Глав клубе (ex. Дом культуры). Цена билета от 2300 до 5000 рублей. на момент публикации билетов осталось очень мало, ожидается аншлаг.
Юных тюменцев порадует своим выступлением молодая исполнительница Milana Star. Недавно она получила премию RU TV 2024 в категории «Лучшее шоу. Голос молодого поколения».
С момента выхода своего первого музыкального клипа она быстро завоевала сердца молодежи. Теперь её карьера стремительно развивается, о чем свидетельствуют миллионы просмотров в интернете.
«Миллионы просмотров в YouTube тому подтверждение. Хит „Малявка“ на сегодняшний день уже собрал 410 000 000 просмотров. Приглашаем всех юных поклонников за билетами на концерт. Вы сможете насладиться живым исполнением любимой певицы», — пишут организаторы.
Посещение концерта лицами, не достигшими 14 лет, возможно только в сопровождении взрослых.
Концерт Milana Star пройдет 23 ноября в ДК «Нефтяник» им. Муравленко. Стоимость билетов от 1600 до 4000 рублей.
Новая программа Евгения Чебаткова «При всём уважении». Этот наблюдательный, образованный и харизматичный комик родился и вырос в Казахстане, учился в Канаде, теперь живёт в России. Голос Чебаткова можно услышать в мультфильме «Черепашки-ниндзя» и, например, аудиокнигах «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок», которые он записал.
В его выступлениях много детский воспоминаний, историй из повседневной жизни, рассказов о путешествиях, но не только. Он говорит о музыке и музыкантах, литературе, разных культурах, странах, религиях и языках.
Комик активен и на сцене, и за ее пределами, от этого в его комедии постоянно много жизни, много новых граней и неожиданных поворотов. Энергично, смешно и очень эмоционально — так проходят все его выступления.
Также, Евгений не прибегает в своей комедии к пошлости и нецензурной брани, отчего его живые шоу подходят для людей совершенно разных поколений.
Известно, что Евгений Чебатков на съемках фильма «Майор Гром: Игра» включил в свой райдер два литра кваса. По данным канала, он также потребовал приносить ему в гримерку бутерброд с ветчиной и сыром.
Важно и то, что сэндвич, приготовленный для артиста, не должен содержать горчицу. Еще один пункт райдера артист — беспроводная музыкальная колонка.
Выступление Евгения Чебаткова пройдет 11 ноября в ДК «Нефтяник» им. Муравленко. Стоимость билетов от 2000 до 5000 рублей.
Чабдаров — постоянный участником программ Stand Up, «Comedy Баттл» и «Открытый микрофон». Регулярно бывает гостем в проектах объединения LABELCOM.
Летом 2024 года Расул и Павел Дедищев стали ведущими шоу «Комьюнити», где выступали молодые представители стендап-сцены. А в августе у комика вышел сольный концерт под названием «Rolls-Royce среди комиков». В нём Чабдаров затронул темы отношений с женщинами, собственных страхов и перемен в жизни.
В Тюмень Расул приезжает с материалом, в котором он выскажет настоящий мужской взгляд на вызовы повседневности, приправленные искрометными шутками и пикантной остротой Кавказа.
Не пропустите уникальный шанс попасть на живое выступление одного из самых веселых комиков России.
Выступать Чабдаров будет 7 ноября в ДК «Железнодорожник». Стоимость билета от 1400 до 3500 рублей.
Резиденты самого популярного юмористического шоу страны в твоем городе!
С 2013 года комики Standup шоу ТНТ честно и с иронией рассказывают о жизни и ее проблемах. Каждый комик индивидуален и обладает своим комедийным стилем, поэтому абсолютно все без исключения смогут узнать себя в их монологах.
В рамках тура Standup шоу ТНТ вас ждут новые и уже полюбившиеся комики со свежим материалом и уникальными шутками, которые остались за кадром.
Вы увидите и почувствуете то, что не передаст телевизор — импровизацию комика, эмоции зрителей и особую атмосферу каждого шоу.
В этот вечер для вас выступят:
Выступление комиков пройдет 14 ноября в ДК Железнодорожников. Стоимость билетов от 1600 до 4500 рублей.
Самый интеллигентный поп-идол 90-х, музыкант с классическим образованием, пианист и композитор Дмитрий Маликов в 2023 году отпраздновал 35-летие творческой деятельности и 18 ноября представит большой сольный концерт «ЛУЧШЕЕ».
Маликов постоянно актуальный артист, он любит экспериментировать и пробовать себя в самых разных амплуа: эстрадные песни, фортепианные концерты, постановка спектаклей, участие в качестве ведущего в телепрограммах, наставничество хора — всё это только часть многогранной деятельности народного артиста РФ.
Он записывается с рэперами, судит баттлы, делает социальные проекты, играет в собственном спектакле. И к каждому из этих занятий Маликов относится с полной самоотдачей. Что уж говорить о больших сольных концертах — они готовятся особенно тщательно. Каждая такая программа становится редким и ценным событием.
Концерт Дмитрия МАЛИКОВА без сомнения будет интересен людям разных поколений и музыкальных вкусов — ведь этот артист знает секрет, как 35 лет оставаться популярным и у тех, кто слушал его ещё в 90-е, и у детей тех, кто слушал его ещё в 90-е.
Концерт Дмитрия Маликова состоится 18 ноября в ДК «Нефтяник» им. Муравленко. Стоимость билетов от 2000 до 6500 рублей.
Лучший коллектив 2024 года «Три дня дождя», согласно версии «Премии Муз-ТВ», выступит с загадочной программой в Тюмени! В ходе своего российского тура рок-группа представит масштабное концертное шоу.
Название и подробности мероприятия пока остаются в секрете: артисты намерены удивить как своих верных фанатов, так и новых слушателей уникальным сюрпризом, приуроченным к значимой дате в их творческой деятельности.
«С момента своего появления в 2019 году „Три дня дождя“ стали голосом целого поколения. Их хиты, такие как „Отпускай“, „За край“, „Перезаряжай“ и „Демоны“, звучат по всей стране. В прошлом году группа выпустила последний альбом под названием Melancholia. Теперь коллектив прокладывает путь к новой эре своего творчества и хочет поделиться этим важным моментом с поклонниками по всей России», — анонсировали организаторы выступления.
Стоит отметить, что технические и бытовые райдеры группы обсуждаются отдельно для каждого выступления, из-за чего в интернете нет информации о постоянных требованиях. Известно, что «Три Дня Дождя» привозит с собой некоторые специфические инструменты, включая гитары и другое оборудование, однако основное оборудование должно быть предоставлено и оплачено организатором мероприятия.
Выступление группы состоится 17 ноября в концертном зале «Золотые ворота Сибири». Стоимость билетов от 2000 до 4500 рублей.
Смертельная любовь и обреченная романтика, элегантная нежность и обнаженная дерзость… Всё верно — скоро концерт ЛСП.
ЛСП — белорусская группа, образованная в 2007 году Олегом Савченко. Аббревиатура ЛСП произошла от английской аббревиатуры «Lil’ Stupid Pig», что означает «маленькая глупая свинья».
В своих песнях группа затрагивает такие личные и глубокие темы, как смысл жизни и её истинные ценности, любовь, мимолётное счастье, одиночество, эгоизм и другие. Во многих песнях проскальзывает тема суицида и трагической кончины, за что некоторые их треки и клипы изымались из доступа.
Сейчас группа гастролирует по России в обновлённом составе в рамках большого тура.
Концерт ЛСП пройдет 19 ноября в концертном зале «Золотые ворота Сибири». Стоимость билетов от 2000 до 5000 рублей.
Алексей Квашонкин — семьянин и стендап-комик с двенадцатилетним стажем. Алексей автор своих свеженьких шоу. «Споры», S.u.c.k. Voyage, «Друзья» и три мощных стендапа «Когда-то, где-то» суммарно получили больше миллиона просмотров на его канале.
За плечами Квашонкина большой творческий путь в юмористических шоу и программах. В 2012 году он принимал участие в третьем сезоне шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. В 2015 году в Москве открылся Stand-Up Club #1 (с 2022 года — «Стендап Клуб на Трубной»), резидентом которого с самого начала является Квашонкин.
Был ведущим шоу «Порараз Бирацца» (2017–2020) и «Энтропия молекулярного котангенса» (2020–2021). В 2017 году победил в номинации «Лучший сольный концерт» на первом фестивале «Панчлайн».
В 2022 году запустил собственный ютуб-канал, на котором выходят стендап-монологи Алексея, сольные концерты и авторские шоу Квашонкина.
На сольных концертах Алексей Квашонкин шутит про себя и близких, а также друзьях.
Выступление Алексея Квашонкина пройдет 6 ноября в концертном зале «Дом печати». Стоимость билета от 1200 до 1600 рублей.
Ранее мы писали о артистах, которые выступали в Тюмени в октябре. Ознакомиться с их необычными райдерами можно здесь.