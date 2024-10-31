Музыка и юмор на разный вкус. Афиша концертов ноября. Какие артисты приедут в Тюмень

За плечами Квашонкина большой творческий путь в юмористических шоу и программах. В 2012 году он принимал участие в третьем сезоне шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. В 2015 году в Москве открылся Stand-Up Club #1 (с 2022 года — «Стендап Клуб на Трубной»), резидентом которого с самого начала является Квашонкин.