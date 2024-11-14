На окраинах Тюмени наблюдаются перебои с электричеством

Все чаще люди, которые живут в индивидуальной жилой застройке районов Березняковском и Казарово, жалуются на отсутствие электроэнергии. Это также касается тюменцев, проживающих на территории садоводческих товариществ по Салаирскому и Велижанскому трактам.