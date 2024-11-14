На окраинах Тюмени наблюдаются перебои с электричеством

Posted 14 ноября, 10:40
Published 14 ноября, 10:40
Modified 14 ноября, 10:42
Updated 14 ноября, 10:42
Все чаще люди, которые живут в индивидуальной жилой застройке районов Березняковском и Казарово, жалуются на отсутствие электроэнергии. Это также касается тюменцев, проживающих на территории садоводческих товариществ по Салаирскому и Велижанскому трактам.
— Данные отключения связаны с проведением масштабной работы по обновлению сетей электроснабжения, которые направлены на повышение качества и надежности снабжения потребителей этих районов, — указано на сайте администрации.
В настоящий момент жильцы получают уведомления о перебоях электроснабжения. Однако, как объяснили в мэрии, иногда отключения носят аварийный характер. В этом случае специалисты стараются как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы.
Ранее издание «Наш город» писало о том, что жители тюменского села судятся с администрацией за статус ИЖС.