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Posted 14 ноября, 10:40

Published 14 ноября, 10:40

Modified 14 ноября, 10:42

Updated 14 ноября, 10:42

На окраинах Тюмени наблюдаются перебои с электричеством

На окраинах Тюмени наблюдаются перебои с электричеством

14 ноября 2024, 10:40
Фото: 1MI.
Как стало известно, в Казарово и Березняках происходят перебои с электричеством. Дело в модернизации энергосистемы, рассказали на официальном сайте мэрии.

Все чаще люди, которые живут в индивидуальной жилой застройке районов Березняковском и Казарово, жалуются на отсутствие электроэнергии. Это также касается тюменцев, проживающих на территории садоводческих товариществ по Салаирскому и Велижанскому трактам.

— Данные отключения связаны с проведением масштабной работы по обновлению сетей электроснабжения, которые направлены на повышение качества и надежности снабжения потребителей этих районов, — указано на сайте администрации.

В настоящий момент жильцы получают уведомления о перебоях электроснабжения. Однако, как объяснили в мэрии, иногда отключения носят аварийный характер. В этом случае специалисты стараются как можно быстрее восстановить полноценную работу энергосистемы.

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Ранее издание «Наш город» писало о том, что жители тюменского села судятся с администрацией за статус ИЖС.

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