В зоне СВО погиб мобилизованный медбрат из села в Тюменской области

Posted 12 ноября, 11:52
Published 12 ноября, 11:52
Modified 12 ноября, 11:54
Updated 12 ноября, 11:54
В зоне СВО погиб 32-летний тюменец Александр Рыбалов. Мужчина ушел на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. О его гибели в местных соцсетях сообщили в начале ноября.
Александр родился в селе Александровка (Сорокинский район Тюменской области). Отучился в местной школе, а затем ушел в армию — в войска специального назначения. По возвращению переехал в ХМАО, поселившись в поселке Излучинск (Нижневартовский район). С 2020 года работал электромонтером на Нижневартовской ГРЭС.
В зону боевых действий попал по мобилизации в конце сентября 2022 года. Служил санитаром в медицинском взводе мотострелкового батальона.
Прощание с бойцом состоится в родном селе в среду, 13 ноября. Близкие и друзья запомнили Александра трудолюбивым и отзывчивым человеком, готовым помочь любому нуждающемуся. Дома у мужчины осталось двое детей — сын и дочь.
Ранее мы писали, что в зону СВО может отправиться арестованный заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за взятки.