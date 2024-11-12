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Posted 12 ноября, 11:52

Published 12 ноября, 11:52

Modified 12 ноября, 11:54

Updated 12 ноября, 11:54

В зоне СВО погиб мобилизованный медбрат из села в Тюменской области

В зоне СВО погиб мобилизованный медбрат из села в Тюменской области

12 ноября 2024, 11:52
Фото: 1MI.
Сюжет
Бойцы СВО
Тюменец Александр Рыбалов попал на спецоперацию во время частичной мобилизации. Мужчина отслужил в зоне боевых действий около двух лет — о его гибели стало известно совсем недавно.

В зоне СВО погиб 32-летний тюменец Александр Рыбалов. Мужчина ушел на спецоперацию в рамках частичной мобилизации. О его гибели в местных соцсетях сообщили в начале ноября.

Александр родился в селе Александровка (Сорокинский район Тюменской области). Отучился в местной школе, а затем ушел в армию — в войска специального назначения. По возвращению переехал в ХМАО, поселившись в поселке Излучинск (Нижневартовский район). С 2020 года работал электромонтером на Нижневартовской ГРЭС.

Фото: Администрация Ворсихинского сельского поселения

В зону боевых действий попал по мобилизации в конце сентября 2022 года. Служил санитаром в медицинском взводе мотострелкового батальона.

Прощание с бойцом состоится в родном селе в среду, 13 ноября. Близкие и друзья запомнили Александра трудолюбивым и отзывчивым человеком, готовым помочь любому нуждающемуся. Дома у мужчины осталось двое детей — сын и дочь.

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Ранее мы писали, что в зону СВО может отправиться арестованный заместитель губернатора Вячеслав Вахрин. Ему грозит до 15 лет лишения свободы за взятки.

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