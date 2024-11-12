В зоне СВО погиб мобилизованный медбрат из села в Тюменской области

Александр родился в селе Александровка (Сорокинский район Тюменской области). Отучился в местной школе, а затем ушел в армию — в войска специального назначения. По возвращению переехал в ХМАО, поселившись в поселке Излучинск (Нижневартовский район). С 2020 года работал электромонтером на Нижневартовской ГРЭС.