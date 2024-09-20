Три миллиона за «чистую» Ауру. Почему новая «Лада» такая дорогая?

Posted 20 сентября, 09:51
Published 20 сентября, 09:51
Modified 20 сентября, 09:53
Updated 20 сентября, 09:53
Представленная Аура — это, по сути, та же Веста, но в более роскошном варианте. В салоне настоящая кожа, пространства в салоне больше, а так — один в один. Создатели говорят, что по комфорту как Тойота Камри. Возможно, оно и так. Особенно когда сравнить теперь не с чем.
А если и сравнивать — то Тойота все равно выиграет. У нее, как минимум, двигатель может быть больше, чем 1,8 литров.
Отсюда и возникает вопрос, а зачем покупать такое за 3 миллиона? Ответ — просто. Незачем. Рассчитаны такие машины, в первую очередь, на госслужащих, которые по закону обязаны ездить и закупать только отечественные авто.
Вот только есть проблема. Хвалить на бумаге машину, конечно, можно. Но вот ездить на них почему-то никто не ездит. Потому что этот закон можно легко обойти. Например, наняв транспортную компанию, которая может возить хоть на Бентли, хоть на Запорожце.
Да и вообще, если такие машины и закупать, то есть варианты получше. Вот допустим, МВД в прошлом году закупило партию HAVAL X7, которые собирают в Туле. Там двигатель почти 3 литра, еще и турбомотор, в общем, практичней будет.
То же самое с Xcite X-Cross 7, который с минимальной локализацией собирают в Санкт-Петербурге. Независимая подвеска, турбомотор мощностью 147 л. с., просторный салон, с которым люди успели познакомиться в такси класса «Комфорт+». Разве что вместо натуральной кожи будет кожзам. Цена вопроса не 3 миллиона, а 2.7.
Но если и так, то почему именно Lada Aura такая дорогая? Здесь сказывается несколько факторов. Уже сто раз обсужденный утильсбор, который теперь поднялся, ключевая ставка, ну и, конкуренция на рынке. Как рассказал глава АвтоВАЗа Максим Соколов, конкуренция продолжает вредить российскому рынку, поэтому отечественному автопрому нужно диктовать свои условия, его слова приводят «Новые Известия»
Сейчас мы видим, что идет мощное давление со стороны уже не мирового, а конкретно китайского автопрома. И это может быть гораздо опаснее. Китай сфокусирован на захвате мирового потребительского рынка в области автомобилей, но и не только.
При этом Соколов понимает, что сейчас его машины в выигрыше — поскольку покупать их заставят, как минимум госслужащих. Он уже рассчитывает на принятие законопроектов, которые будут устанавливать степень необходимой локализации машин для закупок в такси, для госорганов и госкомпаний.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени вновь подорожают китайские машины.