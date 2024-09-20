Три миллиона за «чистую» Ауру. Почему новая «Лада» такая дорогая?

Представленная Аура — это, по сути, та же Веста, но в более роскошном варианте. В салоне настоящая кожа, пространства в салоне больше, а так — один в один. Создатели говорят, что по комфорту как Тойота Камри. Возможно, оно и так. Особенно когда сравнить теперь не с чем.