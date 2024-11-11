В Тюменской области ударят 25-градусные морозы. Когда?

Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября обрушившийся на Тюмень штормовой ветер нанес существенный урон зеленым насаждениям в городе, остановочным комплексам. В одном из дворов областной столицы на два припаркованных автомобиля упало дерево, на Мельникайте ветер снес остановку, в высотке в ЖК «Апрель» порывом ветра выбило окна на лоджии одной из квартир.