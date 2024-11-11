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Posted 11 ноября, 08:33

Published 11 ноября, 08:33

Modified 11 ноября, 08:35

Updated 11 ноября, 08:35

В Тюменской области ударят 25-градусные морозы. Когда?

В Тюменской области ударят 25-градусные морозы. Когда?

11 ноября 2024, 08:33
Фото: 1MI.
По прогнозам метеорологов до -20…-25 в ночные часы температура воздуха опустится ночью в четверг, 14 ноября. Днем термометры покажут -2…-7, местами до -12. При этом ожидаются осадки в виде снега.

Во вторник, 12 ноября, на юге региона синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -6…-11, ночью столбики термометров покажут -9…-14, при прояснении до -14.

Фото: omsk-meteo.ru

В среду ожидается облачная с прояснениями погода, осадки в виде снега (местами умеренного), ветер 7-12 м/с. В дневные часы температура воздуха составит -6…-11, в отдельных районах до -16, ночью -11…-16, местами до -19.

Фото: gismeteo.ru

В Тюмени вторник, среда и четверг станут самыми холодными днями этой недели. Во вторник, несмотря на снегопад, температура воздуха опустится до -5…-10. В среду, 13 ноября, ожидается -5…-14, в четверг — ночью до -12…-13, днем потеплеет до -2. Скорость ветра в эти дни составит 9-10 м/с.

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Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября обрушившийся на Тюмень штормовой ветер нанес существенный урон зеленым насаждениям в городе, остановочным комплексам. В одном из дворов областной столицы на два припаркованных автомобиля упало дерево, на Мельникайте ветер снес остановку, в высотке в ЖК «Апрель» порывом ветра выбило окна на лоджии одной из квартир.

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