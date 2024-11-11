В Тюменской области ударят 25-градусные морозы. Когда?

Posted 11 ноября, 08:33
Published 11 ноября, 08:33
Modified 11 ноября, 08:35
Updated 11 ноября, 08:35
Во вторник, 12 ноября, на юге региона синоптики обещают переменную облачность, небольшой снег в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -6…-11, ночью столбики термометров покажут -9…-14, при прояснении до -14.
В среду ожидается облачная с прояснениями погода, осадки в виде снега (местами умеренного), ветер 7-12 м/с. В дневные часы температура воздуха составит -6…-11, в отдельных районах до -16, ночью -11…-16, местами до -19.
В Тюмени вторник, среда и четверг станут самыми холодными днями этой недели. Во вторник, несмотря на снегопад, температура воздуха опустится до -5…-10. В среду, 13 ноября, ожидается -5…-14, в четверг — ночью до -12…-13, днем потеплеет до -2. Скорость ветра в эти дни составит 9-10 м/с.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале ноября обрушившийся на Тюмень штормовой ветер нанес существенный урон зеленым насаждениям в городе, остановочным комплексам. В одном из дворов областной столицы на два припаркованных автомобиля упало дерево, на Мельникайте ветер снес остановку, в высотке в ЖК «Апрель» порывом ветра выбило окна на лоджии одной из квартир.