Готовимся к Новому году: сколько берет Дед Мороз за поздравление в Тюмени в 2024 году

Posted 11 ноября, 11:18
Published 11 ноября, 11:18
Modified 11 ноября, 11:20
Updated 11 ноября, 11:20
Профессиональные аниматоры и актеры театра предлагают различные предновогодние программы.
Стандартный заказ длится 30 минут и включает в себя различные игры и конкурсы, вручение подарков, хоровод вокруг елки, памятные фото.
Некоторые владельцы объявлений предлагают экспресс-поздравление продолжительностью 15 минут. Обычно туда входит речь от Деда Мороза и Снегурочки, выступление ребенка и вручение подарка. Стоимость экспресс-услуги начинается от 2000 рублей.
Кроме того, чем ближе выступление к самому Новому году, тем выше его стоимость: к примеру, приглашение Дедушки 30 декабря обойдется в 6 тыс рублей, а 31 декабря в 21:00 — уже в 10 тыс рублей в среднем.
Ранее бронирование (в середине ноября) позволяет получить у некоторых исполнителей скидку и выбрать подходящие для себя дату и время.
Ранее стало известно, что по сравнению с предыдущим годом Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени на 1-1,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в агентстве по организации праздников. Однако на «Авито» можно найти варианты подешевле, на уровне прошлого года.