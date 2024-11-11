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Posted 11 ноября, 11:18

Published 11 ноября, 11:18

Modified 11 ноября, 11:20

Updated 11 ноября, 11:20

Самое дешевое поздравление от Деда Мороза обойдется тюменцам в 2000 рублей

Готовимся к Новому году: сколько берет Дед Мороз за поздравление в Тюмени в 2024 году

11 ноября 2024, 11:18
Фото: 1MI.

Самое дешевое поздравление от Деда Мороза обойдется тюменцам в 2000 рублей

Сюжет
Новый год
Тюменцы уже вовсю готовятся к Новому году. Согласно платформе для размещения объявлений «Авито», новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки обойдется тюменцам в среднем в 4500 рублей. Как можно сэкономить и подарить детям волшебство?

Профессиональные аниматоры и актеры театра предлагают различные предновогодние программы.

Стандартный заказ длится 30 минут и включает в себя различные игры и конкурсы, вручение подарков, хоровод вокруг елки, памятные фото.

Некоторые владельцы объявлений предлагают экспресс-поздравление продолжительностью 15 минут. Обычно туда входит речь от Деда Мороза и Снегурочки, выступление ребенка и вручение подарка. Стоимость экспресс-услуги начинается от 2000 рублей.

Кроме того, чем ближе выступление к самому Новому году, тем выше его стоимость: к примеру, приглашение Дедушки 30 декабря обойдется в 6 тыс рублей, а 31 декабря в 21:00 — уже в 10 тыс рублей в среднем.

Фото: «Авито»

Ранее бронирование (в середине ноября) позволяет получить у некоторых исполнителей скидку и выбрать подходящие для себя дату и время.

Фото: «Авито»
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Ранее стало известно, что по сравнению с предыдущим годом Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени на 1-1,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в агентстве по организации праздников. Однако на «Авито» можно найти варианты подешевле, на уровне прошлого года.

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