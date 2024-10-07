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Posted 7 октября, 08:12

Published 7 октября, 08:12

Modified 7 октября, 08:14

Updated 7 октября, 08:14

Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени на 1500 рублей

Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени

7 октября 2024, 08:12
Фото: 1MI

Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени на 1500 рублей

Сюжет
Новый год
Новогодние услуги аниматоров в Тюмени в этом году подорожают на 1-1,5 тысячи рублей. Об этом рассказали в агентстве по организации праздников.

Рост цен сотрудники компании объясняют увеличением стоимости на реставрацию костюмов аниматоров, транспортных расходов и т. д.

«В Тюмени в преддверии Нового года традиционно высокий уровень конкуренции среди аниматоров. Многие пытаются выделиться как за счет ярких и красочных костюмов, так и за счет реквизита. Кто-то приезжает на оленях, кто-то достает кроликов и голубей из мешка, что тоже требует дополнительных расходов», — пояснили Ура.Ру участники рынка.
Техосмотр в Тюмени подорожает. Когда и на сколько?
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Напомним, в 2023 году поздравления от Деда Мороза и Снегурочки в среднем в Тюмени в начале декабря стоили 3 тысячи рублей, 25–28 декабря — 3,5 тысяч, 29–31 декабря — от 4 до 6 тысяч рублей. Двумя годами ранее — средняя цена новогоднего поздравления составляла 1,5-1,7 тысячи рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Праздники#Новый год#Анимация
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