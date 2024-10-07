Дед Мороз «по вызову» подорожал в Тюмени

Напомним, в 2023 году поздравления от Деда Мороза и Снегурочки в среднем в Тюмени в начале декабря стоили 3 тысячи рублей, 25–28 декабря — 3,5 тысяч, 29–31 декабря — от 4 до 6 тысяч рублей. Двумя годами ранее — средняя цена новогоднего поздравления составляла 1,5-1,7 тысячи рублей.