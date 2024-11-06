Внимание! В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

Posted 6 ноября, 10:44
Published 6 ноября, 10:44
Modified 6 ноября, 10:46
Updated 6 ноября, 10:46
Согласно сервису «Яндекс. Погода», в Тюменской области в течение недели ожидаются обильные снегопады, сильный ветер, прогнозируется похолодание до -10°.
В Тюменскую область придет снегопад, метель с порывами до 15 метров в секунду, интенсивные осадки будут наблюдаться в южной и юго-восточной части региона.
Отмечается, что в областной столице снег прогнозируется с 15 часов 6 ноября до 7 часов 7 ноября, вечером 6 ноября и ночью 7 ноября порывы до 14 метров в секунду.