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Posted 6 ноября, 10:44

Published 6 ноября, 10:44

Modified 6 ноября, 10:46

Updated 6 ноября, 10:46

Внимание! В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

Внимание! В Тюменской области прогнозируется резкое похолодание

6 ноября 2024, 10:44
Фото: 1MI.
В четверг в Тюменской области будет снежно и ветрено. Прогнозируется похолодание до -10°, а также интенсивные осадки на территории всего региона.

Согласно сервису «Яндекс. Погода», в Тюменской области в течение недели ожидаются обильные снегопады, сильный ветер, прогнозируется похолодание до -10°.

В Тюменскую область придет снегопад, метель с порывами до 15 метров в секунду, интенсивные осадки будут наблюдаться в южной и юго-восточной части региона.

Отмечается, что в областной столице снег прогнозируется с 15 часов 6 ноября до 7 часов 7 ноября, вечером 6 ноября и ночью 7 ноября порывы до 14 метров в секунду.

Снегопад и сильный ветер: на Тюмень надвигается метель
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Снегопад#Метель#Штормовое предупреждение
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