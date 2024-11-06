Снегопад и сильный ветер: на Тюмень надвигается метель

Облачную с прояснениями погоду, ветер с порывами до 16-18 м/с, снегопады и метель обещают во вторник 6 ноября на юге Тюменской области синоптики. Днем термометры покажут 0…-5, в ночные часы ожидается до -3.-8.

Подпишитесь