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Posted 6 ноября, 01:07

Published 6 ноября, 01:07

Modified 6 ноября, 01:07

Updated 6 ноября, 01:07

Снегопад и сильный ветер: на Тюмень надвигается метель

Снегопад и сильный ветер: на Тюмень надвигается метель

6 ноября 2024, 01:07
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, ветер с порывами до 16-18 м/с, снегопады и метель обещают во вторник 6 ноября на юге Тюменской области синоптики. Днем термометры покажут 0…-5, в ночные часы ожидается до -3.-8.

В Тюмени 6 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит -4…-2, в вечерние часы ожидается похолодание до -3…-6. Ветер будет дуть со скоростью 7,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:00 закат в 16:42, продолжительность дня 8 часов 42 минуты.

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В Тобольске 6 ноября ожидается пасмурная погода, снег во второй половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут -2…-5, ночью опустятся до -4…-5 Скорость ветра составит 6,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53, закат в 16:27, продолжительность дня 8 часов 34 минуты.

В Ишиме 6 ноября метеорологи обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -2…-5, в ночные часы термометры покажут до -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью 9,1 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:40 закат в 16:31, продолжительность дня 8 часов 51 минута.

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