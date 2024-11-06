Снегопад и сильный ветер: на Тюмень надвигается метель

Posted 6 ноября, 01:07
Published 6 ноября, 01:07
Modified 6 ноября, 01:07
Updated 6 ноября, 01:07
В Тюмени 6 ноября синоптики прогнозируют пасмурную погоду, снег в течение дня. В утренние и дневные часы максимальная температура воздуха составит -4…-2, в вечерние часы ожидается похолодание до -3…-6. Ветер будет дуть со скоростью 7,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:00 закат в 16:42, продолжительность дня 8 часов 42 минуты.
В Тобольске 6 ноября ожидается пасмурная погода, снег во второй половине дня. Утром и днем столбики термометров покажут -2…-5, ночью опустятся до -4…-5 Скорость ветра составит 6,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53, закат в 16:27, продолжительность дня 8 часов 34 минуты.
В Ишиме 6 ноября метеорологи обещают пасмурную погоду, снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -2…-5, в ночные часы термометры покажут до -4…-3. Ветер будет дуть со скоростью 9,1 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:40 закат в 16:31, продолжительность дня 8 часов 51 минута.