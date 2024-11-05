Самолет Сочи — Тюмень подал сигнал о столкновении с землей

Posted 5 ноября, 15:16
Published 5 ноября, 15:16
Modified 5 ноября, 15:18
Updated 5 ноября, 15:18
Об этом сообщили в отраслевом Telegram-канале aviaincident.
Инцидент произошел в районе Магнитогорска с рейсом LLM 886 авиакомпании «Ямал». В это время самолет находился на высоте 10 тысяч метров.
«Эшелон 330, горизонтальный полет, экипаж доложил о кратковременном срабатывании системы предупреждения столкновения с землей. Бедствие или срочность не объявлял. Следует на аэродром назначения Тюмень (Рощино)», — сказано в сообщении aviaincident.
Самолет приземлился в Рощино в 16:28.