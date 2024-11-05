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Posted 5 ноября, 15:16

Published 5 ноября, 15:16

Modified 5 ноября, 15:18

Updated 5 ноября, 15:18

Самолет Сочи — Тюмень подал сигнал о столкновении с землей

Самолет Сочи — Тюмень подал сигнал о столкновении с землей

5 ноября 2024, 15:16
Фото: 1MI.
В Челябинской области самолет, выполнявший рейс из Сочи в Тюмень, получил предупреждение о возможном столкновении с землей.

Об этом сообщили в отраслевом Telegram-канале aviaincident.

Инцидент произошел в районе Магнитогорска с рейсом LLM 886 авиакомпании «Ямал». В это время самолет находился на высоте 10 тысяч метров.

«Эшелон 330, горизонтальный полет, экипаж доложил о кратковременном срабатывании системы предупреждения столкновения с землей. Бедствие или срочность не объявлял. Следует на аэродром назначения Тюмень (Рощино)», — сказано в сообщении aviaincident.

Самолет приземлился в Рощино в 16:28.

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Ранее сегодня стало известно, что из Тюмени будет запущено больше рейсов в ХМАО.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Самолет#Самолеты
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