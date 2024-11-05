Тюменскому бизнесу расскажут о правилах работы с Китаем

По его словам, обучение не будет затрагивать вопросы взаиморасчетов с китайскими компаниями, хотя это одна из наиболее сложных тем при работе с иностранными поставщиками. В настоящее время некоторые китайские банки сталкиваются с трудностями при переводе денег из-за политики зарубежных стран. Однако, прежде чем обсуждать вопросы оплаты, важно разобраться с документами.