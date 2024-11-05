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Posted 5 ноября, 15:31

Published 5 ноября, 15:31

Modified 5 ноября, 15:33

Updated 5 ноября, 15:33

Тюменскому бизнесу расскажут о правилах работы с Китаем

Тюменскому бизнесу расскажут о правилах работы с Китаем

5 ноября 2024, 15:31
Фото: 1MI.
Тюменским предпринимателям объяснят, как правильно оформлять документы и проверять груз при работе с поставщиками из Китая.

Об этом рассказал директор учебного центра региональной торгово-промышленной палаты Сергей Васюков.

«Китай сейчас один из самых крупных и перспективных рынков, с которыми сотрудничает Тюменская область. Плюс, у разного уровня бизнеса — разный уровень взаимодействия с компаниями из КНР. И не все пока еще умеют все оформить правильно, чтобы не столкнуться с проблемами», — пояснил необходимость вебинара Васюков изданию URA.RU.

По его словам, обучение не будет затрагивать вопросы взаиморасчетов с китайскими компаниями, хотя это одна из наиболее сложных тем при работе с иностранными поставщиками. В настоящее время некоторые китайские банки сталкиваются с трудностями при переводе денег из-за политики зарубежных стран. Однако, прежде чем обсуждать вопросы оплаты, важно разобраться с документами.

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Он отметил, что в ближайшее время аналогичные тренинги будут проведены для тюменских предпринимателей, планирующих выход на маркетплейсы Казахстана и Узбекистана.

«Там есть свои маркетплейсы, у которых есть свои особенности — их важно знать», — сообщил собеседник агентства.
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Ранее китайская компания «Интеллектуальное бурение Тайхэ Шэньси» подтвердила свою готовность осуществить проект по возведению завода в Тюменской области

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