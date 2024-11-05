Осмотр без осмотра. Врач отправила тюменку на обследование с выдуманными симптомами

После этого пациентка вернулась к терапевту и сообщила, что эти данные в карточке — не ее. Врач же просто сказала, что внесла не те данные, уже удалила их и признала, что осмотр не проводила. В ответ на претензии сказала, что не намерена отвечать на вопросы.