Осмотр без осмотра. Врач отправила тюменку на обследование с выдуманными симптомами

Posted 5 ноября, 11:18
Published 5 ноября, 11:18
Modified 5 ноября, 11:36
Updated 5 ноября, 11:36
По словам тюменки, она пришла в больницу с жалобами на головную боль, однако после посещения терапевта удивилась. Как сообщает портал 72.ru врач за две минуты выслушала симптомы, молча внесла данные в компьютер и отправила пациентку к неврологу.
После осмотра там, больная посмотрела на табель осмотра и была в шоке. Ни один из симптомов и данных об обратившейся не соответствовал действительности. Это касалось роста, веса, симптоматики.
После этого пациентка вернулась к терапевту и сообщила, что эти данные в карточке — не ее. Врач же просто сказала, что внесла не те данные, уже удалила их и признала, что осмотр не проводила. В ответ на претензии сказала, что не намерена отвечать на вопросы.
Не стала врач отвечать и на вопросы журналистов, женщине же посоветовали обратиться к заведующему или главврачу поликлиники, чтобы привлечь терапевта к отвественности.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени умер известный врач-анестезиолог.