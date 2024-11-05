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Posted 5 ноября, 11:18

Published 5 ноября, 11:18

Modified 5 ноября, 11:36

Updated 5 ноября, 11:36

Врач отправила тюменку на обследование с выдуманными симптомами

Осмотр без осмотра. Врач отправила тюменку на обследование с выдуманными симптомами

5 ноября 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.

Врач отправила тюменку на обследование с выдуманными симптомами

Сюжет
Медицина
Тюменский терапевт, к которому обратилась одна из местных жительниц пожаловалась на компетенцию этого врача. Оказывается, специалист вместо необходимого осмотра отправила женщину на обследование, все симптомы просто выдумав.

По словам тюменки, она пришла в больницу с жалобами на головную боль, однако после посещения терапевта удивилась. Как сообщает портал 72.ru врач за две минуты выслушала симптомы, молча внесла данные в компьютер и отправила пациентку к неврологу.

После осмотра там, больная посмотрела на табель осмотра и была в шоке. Ни один из симптомов и данных об обратившейся не соответствовал действительности. Это касалось роста, веса, симптоматики.

Видео: 72.ru.

После этого пациентка вернулась к терапевту и сообщила, что эти данные в карточке — не ее. Врач же просто сказала, что внесла не те данные, уже удалила их и признала, что осмотр не проводила. В ответ на претензии сказала, что не намерена отвечать на вопросы.

Не стала врач отвечать и на вопросы журналистов, женщине же посоветовали обратиться к заведующему или главврачу поликлиники, чтобы привлечь терапевта к отвественности.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени умер известный врач-анестезиолог.

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