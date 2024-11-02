Тобольск занесло снегом. Когда ждать снегопада в Тюмени?

Posted 2 ноября, 06:46
Published 2 ноября, 06:46
Modified 2 ноября, 06:48
Updated 2 ноября, 06:48
На уборке снега в города сегодня задействовано 45 единиц техники и 69 дорожных рабочих.
Тоболяки отмечают, что в городе наступила зима. Правда, ненадолго — в настоящее время снег практически растаял — в настоящее время столбики термометров показывают 0. В течение дня ожидается потепление до +2, в воскресенье — до +3.
Однако, данный факт не мешает тоболякам делиться в сети красивыми фото и видео.
В Тюмени, по прогнозам метеорологов, в течение ближайших двух дней сохранится переменная облачность, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. В течение сегодняшнего дня температура воздуха составит -1…+2, в воскресенье, 3 ноября, потеплеет до +5. Вместе тем усилится ветер — до 16-18 м/с.
С 6 ноября в областной столице наступит неделя снегопадов. Осадки ожидаются вплоть до 11 ноября. При этом среднесуточная температура воздуха составит -1…-5. К началу второй декады месяца ожидается похолодание до -7…-10 днем и -12…-13 в ночные часы.
Ранее «Наш Город» писал, что с 4 ноября в Тюменской области наступит метеорологическая зима. Такой прогноз озвучит автор проекта «Погода 72», синоптик Илья Винштейн.