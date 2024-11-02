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Posted 2 ноября, 06:46

Published 2 ноября, 06:46

Modified 2 ноября, 06:48

Updated 2 ноября, 06:48

Тобольск занесло снегом. Когда ждать снегопада в Тюмени?

Тобольск занесло снегом. Когда ждать снегопада в Тюмени?

2 ноября 2024, 06:46
Фото: 1MI.
За вечер пятницы и сегодняшнюю ночь в Тобольске выпало более 4 мм осадков. По прогнозам метеорологов, снегопады продолжатся в течение ближайших двух суток — ожидается выпадение около четверти месячной нормы осадков.

На уборке снега в города сегодня задействовано 45 единиц техники и 69 дорожных рабочих.

Фото: Типичный Тобольск

Тоболяки отмечают, что в городе наступила зима. Правда, ненадолго — в настоящее время снег практически растаял — в настоящее время столбики термометров показывают 0. В течение дня ожидается потепление до +2, в воскресенье — до +3.

Видео: Типичный Тобольск.

Однако, данный факт не мешает тоболякам делиться в сети красивыми фото и видео.

Фото: Типичный Тобольск

В Тюмени, по прогнозам метеорологов, в течение ближайших двух дней сохранится переменная облачность, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. В течение сегодняшнего дня температура воздуха составит -1…+2, в воскресенье, 3 ноября, потеплеет до +5. Вместе тем усилится ветер — до 16-18 м/с.

Фото: gismeteo.ru

С 6 ноября в областной столице наступит неделя снегопадов. Осадки ожидаются вплоть до 11 ноября. При этом среднесуточная температура воздуха составит -1…-5. К началу второй декады месяца ожидается похолодание до -7…-10 днем и -12…-13 в ночные часы.

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Ранее «Наш Город» писал, что с 4 ноября в Тюменской области наступит метеорологическая зима. Такой прогноз озвучит автор проекта «Погода 72», синоптик Илья Винштейн.

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