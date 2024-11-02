Тобольск занесло снегом. Когда ждать снегопада в Тюмени?

В Тюмени, по прогнозам метеорологов, в течение ближайших двух дней сохранится переменная облачность, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя со снегом. В течение сегодняшнего дня температура воздуха составит -1…+2, в воскресенье, 3 ноября, потеплеет до +5. Вместе тем усилится ветер — до 16-18 м/с.