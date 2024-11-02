Светлана Иванова: «Город благополучно вошел в очередной отопительный сезон»

Заместитель председателя постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Александр Григорьев отметил, что в рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду работы велись на объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Были подготовлены ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 83 котельные, шесть подкачивающих насосных станций, 184 центральных тепловых пункта и 880 км тепловых сетей.