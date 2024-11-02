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Posted 2 ноября, 05:29

Published 2 ноября, 05:29

Modified 2 ноября, 05:31

Updated 2 ноября, 05:31

Светлана Иванова: «Город благополучно вошел в очередной отопительный сезон»

Светлана Иванова: «Город благополучно вошел в очередной отопительный сезон»

2 ноября 2024, 05:29
Фото: Тюменская городская Дума.
На заседании городской Думы депутаты заслушали отчет о работе жилищно-коммунального хозяйства Тюмени в отопительный период 2024–2025 годов.

Заместитель председателя постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Александр Григорьев отметил, что в рамках подготовки жилищно-коммунального хозяйства города к отопительному периоду работы велись на объектах коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. Были подготовлены ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, 83 котельные, шесть подкачивающих насосных станций, 184 центральных тепловых пункта и 880 км тепловых сетей.

Вместе с этим выполнен ремонт сетей водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 17 км, — добавил Александр Вольдемарович.

По словам главы Тюмени Максима Афанасьева, с каждым годом управленческие навыки и выстраивание процессов ремонтной кампании в рамках подготовки к зиме совершенствуются, выполняются более качественно.

В этом году во внеплановом порядке выполнен ремонт на тех участках теплотрасс, которые создавали неудобства и аварийные ситуации в прошлом сезоне. Это большой объем мероприятий, но наши теплоснабжающие организации справились со всеми поставленными задачами, — сказал Максим Викторович.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова подчеркнула, что тема ЖКХ всегда остро стоит на повестке дня. Эта сфера наиболее приближена к людям и напрямую влияет на настроение жителей.

Город благополучно вошел в очередной отопительный сезон. До наступления холодов была проведена масштабная работа по ремонту, реконструкции и модернизации объектов ЖКХ, в которой приняли участие все сетевые организации. В этом году оценка готовности домов прошла с видеофиксацией. Жилищный фонд Тюмени охватывает 3 тыс. 752 многоквартирных дома, 99,7% из них получили паспорта готовности, остальные — в стадии завершения оформления. Над данным вопросом продуктивно поработала вся команда администрации Тюмени, — прокомментировала Светлана Владимировна.
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