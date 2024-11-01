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Posted 1 ноября, 12:06

Published 1 ноября, 12:06

Modified 1 ноября, 12:08

Updated 1 ноября, 12:08

В Тюменской области установят памятник Герою России Раушану Абдуллину

В Тюменской области установят памятник Герою России Раушану Абдуллину

1 ноября 2024, 12:06
Фото: 1MI.
В Тюменском районе установят памятник Герою России Раушану Абдуллину. Памятное место будет расположено в деревне Нариманова на территории местной средней школы.

Раушан Абдуллин родился 26 июня 1988 года в деревне Нариманова. Он окончил местную школу, после чего пошел служить по контракту. Служил в составе российских миротворческих сил в Южной Осетии.

В августе 2008 года Раушан остановил танк грузинской армии, который прорвался на территорию миротворцев и совершал обстрел. Молодой человек героически погиб. За этот подвиг ему посмертно присвоили звание Героя России.

Инициатор появления памятного знака в честь молодого тюменца — областная ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество». Идею поддержали правительство региона и депутаты Тюменской областной Думы.

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Ранее из зоны специальной военной операции не вернулся юный боец из Тюмени Семен Басов. О гибели уроженца села Шипаково Тюменской области сообщили в соцсетях. Известно, что он жил в столице области.

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