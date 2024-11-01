В Тюменской области установят памятник Герою России Раушану Абдуллину

Posted 1 ноября, 12:06
Published 1 ноября, 12:06
Modified 1 ноября, 12:08
Updated 1 ноября, 12:08
Раушан Абдуллин родился 26 июня 1988 года в деревне Нариманова. Он окончил местную школу, после чего пошел служить по контракту. Служил в составе российских миротворческих сил в Южной Осетии.
В августе 2008 года Раушан остановил танк грузинской армии, который прорвался на территорию миротворцев и совершал обстрел. Молодой человек героически погиб. За этот подвиг ему посмертно присвоили звание Героя России.
Инициатор появления памятного знака в честь молодого тюменца — областная ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество». Идею поддержали правительство региона и депутаты Тюменской областной Думы.
Ранее из зоны специальной военной операции не вернулся юный боец из Тюмени Семен Басов. О гибели уроженца села Шипаково Тюменской области сообщили в соцсетях. Известно, что он жил в столице области.