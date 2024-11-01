В Тюмени закрылся популярный ресторан «Отпуск»

Posted 1 ноября, 11:19
Published 1 ноября, 11:19
Modified 1 ноября, 12:53
Updated 1 ноября, 12:53
Планируется полноценная смена концепции популярного заведения. Точная дата возобновления работы «Отпуска» неизвестна.
— Мы готовимся к переменам, чтобы предложить вам еще больше вкуса, эмоций, комфорта и уюта в новом заведении, — указано в сообщении.
Стоит отметить, что популярный в городе ресторан проработал четыре года. Посетителям заведения предлагали лучшие блюда и хиты разных кухонь мира.
Ранее «Наш Город» писал, что гастробар Mestia в этом году занял девятое место в рейтинге лучших заведений Уральского федерального округа по версии национальной премии WHERETOEAT Ural.