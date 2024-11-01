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Posted 1 ноября, 11:19

Published 1 ноября, 11:19

Modified 1 ноября, 12:53

Updated 1 ноября, 12:53

В Тюмени закрылся популярный ресторан «Отпуск»

В Тюмени закрылся популярный ресторан «Отпуск»

1 ноября 2024, 11:19
Фото: 1MI.
Популярный ресторан «Отпуск», расположенный в центре города, на улице Республики, 25, закрылся после четырех лет работы. Сведения об этом размещены на официальной странице заведения.

Планируется полноценная смена концепции популярного заведения. Точная дата возобновления работы «Отпуска» неизвестна.

— Мы готовимся к переменам, чтобы предложить вам еще больше вкуса, эмоций, комфорта и уюта в новом заведении, — указано в сообщении.

Стоит отметить, что популярный в городе ресторан проработал четыре года. Посетителям заведения предлагали лучшие блюда и хиты разных кухонь мира.

На месте закрывшейся в Конюшне пиццерии появится новое кафе. Чем там будут кормить?
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Ранее «Наш Город» писал, что гастробар Mestia в этом году занял девятое место в рейтинге лучших заведений Уральского федерального округа по версии национальной премии WHERETOEAT Ural.

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