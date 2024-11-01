В Тюмени построят подземный тоннель через ж/д вокзал

Posted 1 ноября, 10:53
Published 1 ноября, 10:53
Modified 1 ноября, 10:55
Updated 1 ноября, 10:55
В настоящий момент в работе находятся документы по строительству тоннеля через железнодорожный вокзал от улицы Первомайской до улицы Калинина в Тюмени. О планах на строительство рассказали в городской администрации.
Известно, что протяженность автодорожного тоннеля с подъездными путями составит около 550 метров. Кроме того, предусмотрены четыре полосы для движения.
В разработке также находится документация для строительства автомобильной развязки в районе улиц Калинина и Закалужская.
Ранее «Наш город» сообщал о том, где в Тюмени живут цыгане, как они переселялись в Тюмени и почему у них часто не складываются отношения с другими местными жителями.