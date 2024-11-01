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Posted 1 ноября, 10:53

Published 1 ноября, 10:53

Modified 1 ноября, 10:55

Updated 1 ноября, 10:55

В Тюмени построят подземный тоннель через ж/д вокзал

В Тюмени построят подземный тоннель через ж/д вокзал

1 ноября 2024, 10:53
Фото: 1MI.
В Тюмени планируют строительство подземного тоннеля через железнодорожный вокзал. Об этом проинформировали в администрации города.

В настоящий момент в работе находятся документы по строительству тоннеля через железнодорожный вокзал от улицы Первомайской до улицы Калинина в Тюмени. О планах на строительство рассказали в городской администрации.

Известно, что протяженность автодорожного тоннеля с подъездными путями составит около 550 метров. Кроме того, предусмотрены четыре полосы для движения.

В разработке также находится документация для строительства автомобильной развязки в районе улиц Калинина и Закалужская.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, где в Тюмени живут цыгане, как они переселялись в Тюмени и почему у них часто не складываются отношения с другими местными жителями.

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