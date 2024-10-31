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Posted 31 октября, 04:00

Published 31 октября, 04:00

Modified 31 октября, 04:00

Updated 31 октября, 04:00

Тюменцев призвали сменить рабочую почту от «Госуслуг» с Gmail на отечественную

Тюменцам следует изменить почту для «Госуслуг». Портал начал рассылать уведомления

31 октября 2024, 04:00
Фото: 1MI.

Тюменцев призвали сменить рабочую почту от «Госуслуг» с Gmail на отечественную

Пользователям «Госуслуг», которые при регистрации своей учетной записи указали почту сервиса Gmail, предложили изменить почтовый адрес, перейдя на другие платформы.

Портал начал рассылать соответствующие уведомления своим клиентам в среду, 30 октября. Тюменцам также стали поступать такие сообщения

В рассылках подчеркивается, что на адреса @gmail.com, которые клиенты использовали для доступа к «Госуслугам», приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля.

«Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — указано в сообщении «Госуслуг».
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Пользователям предлагается изменить почту, указав новый адрес в настройках личного кабинета. Одним из таких вариантов может быть сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами», как предложили там.

Отметим, с 15 августа начали замечать отток российских компаний с корпоративных почт Google и Microsoft. Согласно информации группы компаний «Рунити», в течение года количество пользователей, покинувших электронные почты Gmail, сократилось на 26%, а Outlook — на 40%. Все больше пользователей начинают отдавать предпочтение отечественным e-mail-платформам, в частности почтовым серверам российских хостинг-провайдеров.

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Ранее стало известно, что на «Госуслугах» появится возможность уплатить долги за вывоз мусора

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Госуслуги#Электронная почта
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