Тюменцам следует изменить почту для «Госуслуг». Портал начал рассылать уведомления

Posted 31 октября, 04:00
Published 31 октября, 04:00
Modified 31 октября, 04:00
Updated 31 октября, 04:00
Портал начал рассылать соответствующие уведомления своим клиентам в среду, 30 октября. Тюменцам также стали поступать такие сообщения
В рассылках подчеркивается, что на адреса @gmail.com, которые клиенты использовали для доступа к «Госуслугам», приходят важные сообщения и письма для восстановления пароля.
«Недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать», — указано в сообщении «Госуслуг».
Пользователям предлагается изменить почту, указав новый адрес в настройках личного кабинета. Одним из таких вариантов может быть сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами», как предложили там.
Отметим, с 15 августа начали замечать отток российских компаний с корпоративных почт Google и Microsoft. Согласно информации группы компаний «Рунити», в течение года количество пользователей, покинувших электронные почты Gmail, сократилось на 26%, а Outlook — на 40%. Все больше пользователей начинают отдавать предпочтение отечественным e-mail-платформам, в частности почтовым серверам российских хостинг-провайдеров.