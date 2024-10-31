Тюменцам следует изменить почту для «Госуслуг». Портал начал рассылать уведомления

Отметим, с 15 августа начали замечать отток российских компаний с корпоративных почт Google и Microsoft. Согласно информации группы компаний «Рунити», в течение года количество пользователей, покинувших электронные почты Gmail, сократилось на 26%, а Outlook — на 40%. Все больше пользователей начинают отдавать предпочтение отечественным e-mail-платформам, в частности почтовым серверам российских хостинг-провайдеров.