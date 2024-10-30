Известный ресторатор откроет в Тюмени два столичных ресторана

Posted 30 октября, 15:05
Published 30 октября, 15:05
Modified 30 октября, 15:07
Updated 30 октября, 15:07
Руководитель ресторанного холдинга «Максим» Лариса Невидайло планирует открыть в Тюмени два новых заведения. В настоящее время её команда работает над созданием гастрономического бистро «Техникум», а также планирует открыть ресторан «Горыныч».
Бизнес-партнером в этих проектах может стать Павел Якушев, сын бывшего губернатора Тюменской области, министра ЖКХ и строительства, полпреда в УрФО, а ныне сенатора Совета Федерации Владимира Якушева. Полный тезка Павла Якушева вместе с Невидайло является соучредителем двух компаний — ООО «Техникум-Тюмень» и ООО «Горыныч-Тюмень».
Сейчас согласовываются дизайн-проект «Техникума», проектно-сметная документация и другие необходимые документы. Планируется открыть заведение весной следующего года. Работы разделены на этапы, и в данный момент внимание сосредоточено только на нем.
«Как я выбираю бизнес-партнеров? Я проводила целую лекцию в Москве по этому поводу. Конечно, по ценностям, интересам. Но факт идентификации я не подтверждаю», — рассказала корреспонденту 72.RU Лариса Невидайло.
Отметим, «Техникум» и «Горыныч» — проекты российского ресторатора и предпринимателя Бориса Зарькова, основателя ресторанного альянса White Rabbit Family.
Ранее сегодня стало известно, что в Тюмени закрывается популярный ресторан «Зарница», расположенный в центре города.