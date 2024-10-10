РЭО: На «Госуслугах» появится возможность уплатить долги за вывоз мусора

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что потребители в целом своевременно оплачивают услуги по вывозу отходов. Он сообщил, что лучшие показатели зафиксированы в СЗФО и ЦФО, где уровень собираемости платежей достигает 93,5%, а худшие — в ДФО и СКФО. Буцаев напомнил, что собранные средства направляются на сортировку отходов. Он добавил, что в целом проблема вопрос финансовой стабильности в отрасли с точки зрения выплат гражданами решен.