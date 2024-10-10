РЭО: На «Госуслугах» появится возможность уплатить долги за вывоз мусора

Posted 10 октября, 11:14
Published 10 октября, 11:14
Modified 10 октября, 11:14
Updated 10 октября, 11:14
Об этом на РЭФ-2024 сообщил Алексей Макрушин, заместитель руководителя РЭО по правовым вопросам и аналитической поддержке федеральной схемы.
Макрушин принял участие в сессии, посвященной сложностям в работе региональных операторов по обращению с отходами. Он подчеркнул, что РЭО в сотрудничестве с Министерством строительства и ЖКХ России планирует в ближайшем будущем реализовать возможность уплаты долгов через «Госуслуги». Замглавы выразил надежду, что данная функция будет доступна до конца 2024 года, передает 56orb.ru.
Кроме того, Макрушин поддержал инициативу Бориса Прокопьева, исполнительного директора ассоциации «Чистая страна», касающуюся учета в тарифах расходов по безнадежным долгам и госпошлинам. Соответствующие предложения уже направлены в ФАС и Министерство природных ресурсов России.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что потребители в целом своевременно оплачивают услуги по вывозу отходов. Он сообщил, что лучшие показатели зафиксированы в СЗФО и ЦФО, где уровень собираемости платежей достигает 93,5%, а худшие — в ДФО и СКФО. Буцаев напомнил, что собранные средства направляются на сортировку отходов. Он добавил, что в целом проблема вопрос финансовой стабильности в отрасли с точки зрения выплат гражданами решен.
На сегодняшний день в России определены 274 зоны деятельности региональных операторов, из которых в 260 зонах 184 оператора оказывают коммунальные услуги.