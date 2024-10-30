Будем ли скучать? В Тюмени закрывается еще один популярный ресторан

Posted 30 октября, 12:54
Published 30 октября, 12:54
Modified 30 октября, 13:01
Updated 30 октября, 13:01
При этом руководство заведения причину закрытия не раскрывает, только благодарит всех клиентов и работников за то, что они были с ними.
При этом особых предположений о закрытии нет и у посетителей. Однако, отзывы на ресторан при этом рознятся. Вот что пишут жители региона, побывавшие в заведении.
Я была когда они только открылись. И казалось бы первое время хотя бы после открытия все должно быть на высшем уровне, тем более это ресторан. Но было невкусно абсолютно все что мы заказывали на компанию. У всех.
В обеденный перерыв сюда идти не стоит — очень долгое обслуживание. Кто-то не успел поесть, кто-то опоздал на встречи. У нас был тренинг в соседнем здании — мы пришли на обед в Зарницу, и, они не справились даже с неполной посадкой. В конце концов, нам отменили половину заказа. Ушли голодные прождав больше часа