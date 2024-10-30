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Posted 30 октября, 12:54

Published 30 октября, 12:54

Modified 30 октября, 13:01

Updated 30 октября, 13:01

В Тюмени закрывается еще один популярный ресторан

Будем ли скучать? В Тюмени закрывается еще один популярный ресторан

30 октября 2024, 12:54
Фото: Изображение Midjourney.

В Тюмени закрывается еще один популярный ресторан

Еще один ресторан закрывается в Тюмени. Речь идет о заведении «Зарница», расположенном в центре города

При этом руководство заведения причину закрытия не раскрывает, только благодарит всех клиентов и работников за то, что они были с ними.

При этом особых предположений о закрытии нет и у посетителей. Однако, отзывы на ресторан при этом рознятся. Вот что пишут жители региона, побывавшие в заведении.

Я была когда они только открылись. И казалось бы первое время хотя бы после открытия все должно быть на высшем уровне, тем более это ресторан. Но было невкусно абсолютно все что мы заказывали на компанию. У всех.
В Тюмени откроется ресторан Frank by Баста
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Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени закрылось популярное бистро.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Ресторан
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