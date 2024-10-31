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Posted 31 октября, 12:58

Published 31 октября, 12:58

Modified 31 октября, 13:00

Updated 31 октября, 13:00

Перед зимой тюменцы активно обновляют загородные дома и коттеджи

Перед зимой тюменцы активно обновляют загородные дома и коттеджи

31 октября 2024, 12:58
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Строительство
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», жители Тюменской области обновляют загородные дома в преддверии зимнего сезона.

Как известно, тренд на строительство частных домов в нашем регионе укрепился. Спрос на проектирование и сметы показал значительный рост на 70 процентов осенью 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Проектно-сметные работы для строительства загородного дома включают оценку всех затрат и разработку проекта с учетом всех характеристик местности для обеспечения безопасного и эффективного строительства.

В Тюмени вырос интерес и к услугам ремонтных бригад. Самыми востребованными этой осенью стали: услуги дизайнера интерьеров, по ремонту и установке вентиляции, а также изоляция и утепление.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Проектирование#Загородные дома#Ремонтные бригады#Дизайн интерьера#Вентиляция
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