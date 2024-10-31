Перед зимой тюменцы активно обновляют загородные дома и коттеджи

Posted 31 октября, 12:58
Published 31 октября, 12:58
Modified 31 октября, 13:00
Updated 31 октября, 13:00
Как известно, тренд на строительство частных домов в нашем регионе укрепился. Спрос на проектирование и сметы показал значительный рост на 70 процентов осенью 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Проектно-сметные работы для строительства загородного дома включают оценку всех затрат и разработку проекта с учетом всех характеристик местности для обеспечения безопасного и эффективного строительства.
В Тюмени вырос интерес и к услугам ремонтных бригад. Самыми востребованными этой осенью стали: услуги дизайнера интерьеров, по ремонту и установке вентиляции, а также изоляция и утепление.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.